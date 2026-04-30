Cu 42 de puncte, Universitatea Craiova e prima în clasament. Oltenii sunt urmați de ”U” Cluj cu 39 de puncte, iar podiumul este completat de CFR Cluj cu 37 de puncte.

Cu șanse mai puține la titlu sunt Dinamo (34p), Rapid (32p) și FC Argeș (30p). ”Câinii” și giuleștenii sunt în goana după accederea în cupele europene acum, cu șanse extrem de mici spre nule la câștigarea campionatului.

Răzvan Raț: ”Dacă nu ia titlul în acest sezon, o să fie complicat să-l mai câștige”

Răzvan Raț, fost internațional român, mizează pe Universitatea Craiova în actuala stagiune, în condițiile în care Rapid, echipa sa de suflet, e departe de event.

”Craiova dacă nu ia titlul anul ăsta o să fie foarte complicat să-l mai câștige. Eu aș vrea să câștige Craiova, sunt oltean și dacă nu ia Rapid, să ia oltenii mei!”, a spus Răzvan Raț într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.

Pe Universitatea Craiova mizează și Ciprian Marica, fost internațional român, care a explicat că echipa de pe ”Ion Oblemenco” are toate atuurile să se impună în finalul actualei stagiuni.

”Pare că au toate atuurile să câștige, dar nu e totul jucat”, a punctat Ciprian Marica pentru Pro TV și Sport.ro.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Oltenii mai au patru meciuri în play-off-ul Superligii României și finala Cupei României cu ”U” Cluj, programată miercuri, 13 mai, de la ora 20:00. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Până atunci, Craiova le va întâlni pe Dinamo (duminică, 3 mai, 21:00), pe ”Ion Oblemenco” în Bănie, și pe CFR Cluj (vineri, 8 mai, ora 21:00), în deplasare pe ”Constantin Rădulescu”.

După finală, formația dirijată de Filipe Coelho le va înfrunta pe ”U” Cluj (~16 mai) acasă și pe Rapid (~23 mai) în deplasare, pe Giulești.