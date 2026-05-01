După trei victorii consecutive în play-out, FCSB s-a văzut învinsă la Miercurea Ciuc. Attila Csuros a dat lovitura în minutul 87, iar Csikszereda a obținut trei puncte care sunt aproape sinonime cu salvarea de la retrogradare.

FCSB, Botoșani și Csikszereda rămân în lupta pentru barajul de Conference League

Miza celor de la FCSB în acest final de sezon este obținerea primului loc din play-out, care asigură statutul de gazdă la primul baraj pentru Conference League, unde adversară va fi o altă formație din play-out.

Cu două meciuri rămase pentru FCSB - cu Unirea Slobozia și Hermannstadt, ambele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării - formația roș-albastră rămâne cu 36 de puncte, iar FC Botoșani, următoarea echipă cu licență europeană, se poate apropia la doar două lungimi în cazul în care va învinge Farul, la Constanța, sâmbătă.

În ultimele două etape, FC Botoșani va mai înfrunta Petrolul (acasă) și Csikszereda (deplasare).

Teoretic, și Csikszereda păstrează șanse pentru calificarea la barajul de Conference League, însă are nevoie de un parcurs perfect - inclusiv victorie în meciul direct cu FC Botoșani, din ultima rundă.

Deși se află pe locul 8, UTA Arad nu a obținut licența UEFA și nu va putea juca la barajul de Conference League.

Clasamentul din play-out