Ce scriu grecii despre Mircea Lucescu: "Situația este gravă: a suferit un nou infarct" - fiul Răzvan are derby în week-end

Ce scriu grecii despre Mircea Lucescu: ”Situația este gravă: a suferit un nou infarct” - fiul Răzvan are derby în week-end Nationala
Răzvan Lucescu are derby în play-off-ul pentru titlu, PAOK - Panathinaikos.

Spitalul Universitar din București a anunțat astăzi că fostul selecționer Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut (VEZI AICI ce înseamnă ”infarct miocardic acut”):

”În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare.

În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”.

Presa din Grecia a preluat știrea, cu atât mai mult cu cât fiul Răzvan Lucescu urmează să joace în week-end derby-ul din prima etapă din play-off, PAOK Salonic - Panathinaikos Atena (duminică seara).

”Situația lui Mircea Lucescu este gravă: a suferit un nou infarct”, a titrat publicația elenă SDNA, cu referire la ce s-a întâmplat în această dimineață.

Mircea Lucescu şi-a încheiat joi mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.

Antrenorul a fost transportat la Spitalul Universitar din cantonamentul echipei naţionale, la 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. 

El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, scor 0-2. Medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.

Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.

Mircea Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti, informează news.ro.

