Ce scriu grecii despre Mircea Lucescu: ”Situația este gravă: a suferit un nou infarct” - fiul Răzvan are derby în week-end

Spitalul Universitar din București a anunțat astăzi că fostul selecționer Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut:

”În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare.

În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”.

Ce scriu grecii despre Mircea Lucescu

Presa din Grecia a preluat știrea, cu atât mai mult cu cât fiul Răzvan Lucescu urmează să joace în week-end derby-ul din prima etapă din play-off, PAOK Salonic - Panathinaikos Atena (duminică seara).

”Situația lui Mircea Lucescu este gravă: a suferit un nou infarct”, a titrat publicația elenă SDNA, cu referire la ce s-a întâmplat în această dimineață.

