Sorin Paraschiv, semifinalist de Europa League cu Steaua în 2006, a vorbit pe larg cu Sport.ro despre mai multe teme din fotbalul actual, dar a realizat și un remember.



În centrul discuției s-a aflat Marius Lăcătuș, de 10 ori campion cu Steaua, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 și finalist al CCE în 1989.



Sorin Paraschiv a scos în evidență pentru Sport.ro atitudinea lui Marius Lăcătuș și capacitatea sa de a-și mobiliza colegii. Și nu numai! Marius Lăcătuș avea puterea să-i 'impulsioneze' și pe antrenori.



„Lăcătuș îi mobiliza atât pe jucători, cât și pe antrenori”

„Para” l-a prins la începuturile carierei pe Lăcătuș în vestiarul Stelei. „Da, Lăcătuș era lider. În asemenea postură, trebuie să ai constanță, să nu te saturi de performanță, să vrei să fii mereu la cel mai înalt nivel. Un lider trebuie să se simtă pe teren, ca joc și ca mobilizare.

Și în vestiar, la fel, să se simtă prezența lui. Păi când intra Lacătuș în vestiar, toată lumea era redusă la tăcere și, practic, toți ochii erau asupra lui. Atunci când vorbea, nu puteai decât să fii concentrat. Lăcătuș îi mobiliza atât pe jucători, cât și pe antrenori”.

