În mijlocul unui sezon catastrofal, cum n-a mai fost în istoria recentă a FCSB-ului, după cum Sport.ro a demonstrat aici, victoria zdrobitoare cu UTA (4-0) a mai îmbunătățit un pic atmosfera în lotul roș-albaștrilor.

Iar în ceea îl privește pe Gigi Becali l-a extaziat, pur și simplu! Pentru că din postura unui om care spunea că n-are echipă, nu mai departe de acum câteva zile, brusc, latifundiarul din Pipera a schimbat macazul. Dovadă și noul obiectiv anunțat, deși FCSB e pe locul 10, în momentul de față.

Gigi Becali, laude și avertisment pentru Olaru

Continuând pe linia unor declarații contradictorii, patronul campioanei a vorbit și despre preferatul său de la FCSB: Darius Olaru (27 de ani). Problema e că, după ce și-a fracturat mâna în ianuarie și a ratat partea a doua a sezonului trecut, căpitanul roș-albaștrilor n-a mai revenit la forma pe care o avea înainte de accidentare.

În ultimele săptămâni, Becali l-a tot criticat pe Olaru, acuzându-l că pierde toate mingile. Aseară, după 4-0 cu UTA, omul de afaceri și-a mai schimbat tonul, în cadrul intervenției sale, la Digi Sport.

„Eu pe Olaru nu-l schimb. El a mai terfelit-o și în meciul cu UTA. Nu prea i-a ieșit, dar am zis: <<Băi, lasă-l>>. El e preferatul meu datorită muncii pe care o dă. Dar, dacă o ține din greșeală în greșeală, nu am ce face“, a spus Becali.

Aseară, Olaru a rămas pe teren 85 de minute, după care a fost schimbat cu Thiam. În acest sezon, în 21 de apariții, în toate competițiile, căpitanul FCSB-ului a adunat 5 goluri și 1 pasă de gol. În campania precedentă, înainte de accidentare, Olaru era la un cu totul alt nivel: 31 de meciuri, 15 goluri și 7 pase de gol.

