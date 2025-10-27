EXCLUSIV Paraschiv despre noul Paraschiv: "E mai tehnic decât mine și are un fizic mult mai bun"

Florin Caramavrov
Sport.ro a stat de vorbă cu Sorin Paraschiv.

  • Sorin Paraschiv, semifinalist de Europa League cu Steaua în 2006, are un urmaș în fotbal. Fiul său, David Paraschiv, a debutat în Liga 1 în acest sezon, la numai 19 ani. El apără culorile Petrolului Ploiești și joacă pe postul de mijlocaș stânga. 

Paraschiv jr a adunat 5 apariții, e drept că două dintre ele sporadice, în acest tur de campionat pentru gruparea prahoveană. A debutat pe 9 august, în deplasarea de la „U” Cluj (etapa a 5-a), 1-1, când a bifat un minut. În runda următoare, contra celor de la Hermannstadt, 1-1 pe teren propriu, a intrat în minutul 27 în locul „underului” Bogdan Marian, accidentat, și a jucat până la final.

Sorin Paraschiv despre David Paraschiv

A fost apoi chiar titular la Craiova, 0-2, în etapa a 7-a, fiind schimbat la pauză. A mai jucat un minut cu Farul, în deplasare, 1-2, și 24 de minute acasă cu Rapid, 0-1. În ultimele trei meciuri, nu a mai fost băgat deloc, dar între timp a fost convocat la naționala Under 20, unde a prins 25 de minute în prima partidă cu Cehia U20, 2-2, și n-a fost folosit în al doilea joc cu același adversar, pierdut de tricolori cu 5-1.

„E foarte bine văzut la Petrolul. Poate să aibă o evoluție mult mai bună decât am avut eu, pentru că are o tehnicitate mai mare decât a mea, un fizic mult mai bun, are 1,84 m înălțime. E alt profil de jucător”, îl caracterizează pe David tatăl său, fost campion cu Steaua de trei ori, în 2001, 2005 și 2006. 

Sorin Paraschiv spune că vorbește mult cu fiul său despre fotbal și despre evoluțiile acestuia și că are emoții când juniorul intră pe teren, dar evită să facă o comparație înter el și David: „Suntem diferiți. Eu mă luptam la titlu la 19 ani, el joacă la o echipă de tradiție. Eu sper să evolueze mult ca joc și să fie folosit mai des. E pe drumul cel bun”.

