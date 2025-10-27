Jutgla a deschis scorul pentru Celta Vigo, dar Ante Budimir a marcat o dublă (minutel 37P și 45+1), iar Osasuna a intrat în avantaj la pauză. Jutgla a restabilit egalitatea în minutul 69, însă Ante Budimir a avut șansa să facă ”tripla” în minutul 79.

Scuzele lui Ante Budimir după ce a încercat să-l umilească pe Ionuț Radu

Atacantul Osasunei a încercat să îl umilească pe Ionuț Radu cu o ”panenka”, dar a lovit transversala. Opt minute mai târziu, Duran a stabilit scorul final, iar Celta Vigo a obținut victoria.

Chiar dacă a primit două goluri, Ionuț Radu a avut câteva intervenții decisive, iar portarul echipei naționale a fost din nou lăudat de specialiștii spanioli.

După ce a încercat să îl umilească pe Ionuț Radu, dar a eșuat lamentabil și a scăpat printre degete victoria echipei sale, Ante Budimir și-a ”turnat cenușă-n cap”.

”Doare foarte tare să pierzi în felul acesta, când echipa a făcut un efort incredibil să o înghesuie pe Celta în jumătatea proprie.

Puteam închide jocul cu un penalty, dar chiar dacă am avut intenții bune, trebuie să las capul în pământ, pentru că mi-am încurcat echipa”, a spus Ante Budimir, conform Marca.

Datorită victoriei de la Pamplona, Celta Vigo a ieșit din zona roșie și a urcat pe locul 13 în LaLiga, cu 10 puncte în 10 etape.

