Printre altele, Giovanni Becali a spus că Florin Tănase este numit în vestiarul roș-albaștrilor ”sifonul lui Gigi”, dar și faptul că fotbalistul face de multe ori semnul crucii, astfel încât să îl impresioneze pe patronul de la FCSB.

Basarab Panduru, deloc surprins de atacul lui Tănase la adresa lui Ioan Becali

După meciul cu UTA Arad, Florin Tănase l-a făcut praf pe Ioan Becali. Fotbalistul a venit la flash interviu și a transmis că îi este milă de impresar pentru că încearcă să iasă în evidență prin astfel de declarații, în loc să o facă prin serviciile pe care le prestează.

Basarab Panduru nu a fost surprins de cuvintele lui Florin Tănase și spune că este absolut normal ca fotbalistul să se apere în condițiile în care acesta a fost atacant.

”Nici nu m-a interesat. Nu mi se pare şocant. Când zici de cineva, răspunde şi respectivul. Ce e şocant? Dacă a considerat că nu e corect ce a spus, trebuie să ai o replică. Dacă e adevărat, taci din gură, nu?”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Ce a spus Florin Tănase despre Ioan Becali după FCSB – UTA Arad 4-0

"Giovanni Becali? Mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat la un podcast și trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa niște persoane, să spui niște invenții...

Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul. El nu are de unde să știe ce discuții am eu cu nea Gigi.

El neavând profesional cu ce să iasă, se leagă și el de lumea care chiar are valoare. A mai zis acolo niște aberații că mă închin eu de 4-5 ori. Bine, e de râs, dar și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori. Dacă dânsul a numărat 4-5... se pare că nu e de ajuns școala vieții, trebuie să mai mergi și pe la matematică să faci adunarea, scăderea", a spus Florin Tănase.

