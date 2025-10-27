Tottenham, echipă la care este legitimat Radu Drăgușin, are probleme mari!



Duminică (26 octombrie), Tottenham a învins Everton în deplasare, cu scorul de 3-0, într-o partidă din etapa a 9-a din Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO!

Echipa lui Thomas Frank s-a impus, astfel, fără drept de apel și a urcat pe locul 3, cu 17 puncte, cu cinci sub liderul Arsenal. Everton rămâne pe 14, cu 11 puncte.

Probleme tot mai mari pentru Tottenham: 11 jucători, OUT!

Însă, presa din Anglia a făcut o analiză a problemelor de efectiv pe care le are după partida cu Everton formația lui Radu Drăgușin. În acest moment, nu mai puțin de 11 fotbaliști sunt indisponibili!

În afară de fundașul român, accidentat de multe luni, Tottenham nu poate miza nici pe Cuti Romero, Dominic Solanke, Destiny Udogie, Dejan Kulusevski, James Maddison, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai, Wilson Odobert și Randal Kolo Muani.

Radu Drăgușin se pregătește de revenire

Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea din accidentare. Radu Drăgușin a fost indisponibil, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate într-un meci al lui Tottenham din Europa League, din ianuarie.

Fundașul central a fost operat și a muncit enorm pentru a putea reveni pe teren cât de repede. După aproape zece luni de pauză, Drăgușin este aproape să primească primele minute într-un meci oficial.

Fundașul de 23 de ani este foarte aproape de revenirea pe teren, iar Mircea Lucescu l-a trecut pe lista preliminară pentru meciurile din noiembrie cu Bosnia și San Marino.

În cazul în care jucătorul va fi convocat la naționala României, Tottenham îi impune lui Mircea Lucescu ca Drăgușin să revină mai întâi la echipa londoneză pentru a putea fi disponibil pentru meciurile din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

