Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!



Bournemouth este revelația sezonului de Premier League! Meciul de duminică împotriva celor de la Nottingham, transmis de VOYO, în runda a 9-a din prima ligă a Angliei, a avut parte de o deschidere de scor după un gol direct din corner.

Marcus Tavernier (26 de ani), mijlocașul lui Bournemouth, a înscris pentru 1-0 în minutul 25. Englezul a executat cu mult efect un corner și l-a învins pe portarul lui Nottingham, Matz Sels.

VAR-ul a validat golul, considerând că Tyler Adams, mijlocașul lui Bournemouth, nu l-a faultat pe portarul Matz Sels înainte ca balonul să intre în poartă.

Bournemouth, principala urmăritoare a lui Arsenal în Premier League

La final, tabela consemna rezultatul de 2-0 pentru Bournemouth, iar elevii spaniolului Andoni Iraola rămân pe locul 2 în Premier League, fiind devansați doar de liderul Arsenal, care are cu patru puncte mai puțin.

﻿”Cred că a fost o performanță solidă. În prima repriză cred că am jucat mai bine. Am fost foarte mulțumit. Ne-am plasat o poziție meritată la pauză. Am început foarte puternic și am marcat cele două goluri. Nu ești niciodată încrezător – am avut experiența (n.r. – neplăcută) de la Crystal Palace weekendul trecut.

Am vrut să menținem un ritm ridicat. Știam că aveau un meci împotriva lui Porto acum câteva zile, așa că știam că cu cât ritmul era mai mare, cu atât mai bine pentru noi”, a spus Iraola.

