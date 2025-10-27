Pe vremuri, jucătorii români erau în loturile unor formații mari din Occident. Astăzi, avem fotbaliști în niște țări din lumea a 4-a a fotbalului european. Și drama e că nici aici, ai noștri nu sunt la formații fruntașe. Din contră!

Ieri, s-a jucat ultima etapă a primei ligi din Kazahstan. Aici, i-am avut pe portarul Andrei Vlad (26 de ani) și pe fundașul stânga Bogdan Vătăjelu (32 de ani). Când au scos capul în fotbalul nostru, amândoi erau considerați niște fotbaliști de mare perspectivă. Doar că „Messi al portarilor“ s-a „lipit“, treptat, de banca de rezerve la FCSB, în timp ce Vătăjelu, cu două selecții în echipa națională, n-a reușit să aibă continuitate la nivel înalt.

Aktobe, la cea mai slabă clasare din 2021 încoace

Andrei Vlad și Bogdan Vătăjelu și-au găsit fericirea fotbalistică tocmai în Kazahstan datorită banilor. Sport.ro a dezvăluit aici detaliile contractului pe care l-a primit fostul portar al FCSB-ului, atunci când a făcut această alegere, în ianuarie 2025.

Din păcate pentru cei doi români, cu ei în lot, Aktobe tocmai a înregistrat cea mai slabă clasare în prima ligă din Kazahstan din 2021 încoace! Fosta campioană s-a clasat pe 5 din 14, la 16 puncte de Kairat, care și-a trecut în palmares al doilea titlu succesiv. Această formație reprezintă Kazahstan în grupa extinsă de Champions League, în actuala campanie.

Revenind la Aktobe, până la rezultatul mediocru din acest sezon, echipa avusese următoarele clasări, în campionat, în ultimii ani:

*2024: Locul 3

*2023: Locul 3

*2022: Locul 2

*2021: Locul 7

Pe lângă satisfacția financiară din acest sezon, Andrei Vlad și Bogdan Vătăjelu pot fi mulțumiți și datorită faptului că au jucat constant, la Aktobe.

Goalkeeper-ul de 26 de ani a adunat 27 de partide din ianuarie până acum, închizând poarta în 11 meciuri.

Fundașul stânga a fost folosit în 21 de jocuri, oferind 3 pase de gol.

