FCSB e exact genul de echipă unde se face nuntă după o victorie și înmormântare după eșec! Și, cum „peștele de la cap se împute“, și la FCSB aceste căderi, dintr-o extremă în altă, sunt „opera“ lui Gigi Becali, „capul“ clubului.

Modul în care latifundiarul din Pipera a vorbit după 4-0 cu UTA, care a fost doar a patra victorie din acest campionat, demonstrează cum Becali e în stare să zică ceva acum, pentru a vorbi cu totul altfel, peste doar câteva zile. Pentru că, săptămâna trecută, finanțatorul roș-albaștrilor declara acest sezon drept unul ratat, insistând că n-are echipă. Acum, după succesul cu UTA, o formație „muribundă“, care n-a mai bătut pe nimeni din 26 august (!), Becali s-a dezlănțuit, la Digi Sport.

Aici, omul din fruntea FCSB-ului și-a prezentat calcule făcute ad-hoc pentru intrarea în play-off.

„Important e că dă semne de revenire Olaru. Și, dacă își revine el, nu o să mai avem emoții. Bîrligea, Olaru și Tănase, dacă îi ai, nu poți să ai emoții. De play-off! Piteștiul mai poate să pice (n.r.- de pe primele 6 locuri). Am făcut niște calcule. A fost etapă bună pentru noi. Prima dată vorbim de locul 6, e cel mai aproape. E bine să ne debarasăm de CFR. Eu cred că o să cadă Argeșul. Botoșaniul nu mai poate să cadă. Craiova nici ea, nici Rapidul. Argeșul nu e sigur (n.r. – de prezența în play-off printr-o clasare în Top 6). Nici Oțelul. Nici Dinamo nu are echipă așa extraordinară“, a spus Becali.

