Alti se plang ca se plictisesc in izolare, el invata pentru a deveni doctor in sport!

Un fost oficial al FCSB este mai ocupat in izolare decat in timpul sezonului.

Narcis Raducan, fostul director sportiv al FCSB, nu activeaza in cadrul vreunui club de fotbal si si-a inchis temporar restaurantul, dar spune ca isi ocupa timpul cu familia, sotia si cei trei baieti, cu gatitul, citirul si invatatul pentru a deveni doctor in sport.

"In perioada asta, o persoana activa trebuie sa fie tot activa. Nu fac miscare in casa, ci chestii pe care le-am neglijat in ultimul timp. Tot ziceam ca nu am ordine in acte, ca nu am timp sa citesc, ca nu stiu sa fac mancare si ca nu ar fi rau sa invat sa fac cateva feluri, ca nu am timp sa scot materiale pentru doctorat... Dincolo de drama legata de pierderea de vieti omenesti si de problema financiara, eu nu m-am plictisit. Sunt afectat, afacerea nu mai merge, pentru ca e suspendata. S-a inchis mall-ul si a trebuit sa ne reorganizam, sa suspendam activitatea la restaurant. Mancarea va merge tot timpul, dar e important sa depasim momentul asta dificil. Am invatat sa fac cateva feluri de mancare simple, nimic sofisticat, nu are rost sa ma laud, am incercat de toate, dar nu am nicio piesa de rezistenta.

Altii nu mai stiu ce sa faca prin casa, dar eu nu ma plictisesc. Pana acum nu am terminat ce aveam de facut si inca mai am treaba. Sunt si la doctorat la UNEFS, in ultimul an. Sunt un pic in urma cu rapoartele si ma ajuta aceasta pauza. In toamna ar trebuie sa devin doctor in sport, daca reusesc sa ajung la zi cu tot ce am de facut. Sigur voi finaliza studiile anul acesta sau anul viitor, cel mai tarziu. Cu trei baieti in casa nu ai cum sa te plictisesti. Sigur ca sunt afectat, ne gandim serios la toata situatia si la toate pierderile, ne este greu, dar sunt atat de multe lucruri de facut si atata informatie la dispozitie, incat ai ce face.

Am invatat in viata ca trebuie sa te adaptezi. Adevarul e ca am fost accidentat o perioada lunga de timp si perioada de recuperare te invata sa vezi lucrurile si din alt punct de vedere, sa vezi mereu partea plina a paharului. Eu m-am lasat de mult de fotbal si nu mai am tabieturile unui fotbalist activ, din punctul asta de vedere mi-am reglat programul cu al sotiei si cu al familiei. Ne intelegem bine. Nu mie asa dor de un meci pe stadion sau la televizor, pentru ca televiziunile au inceput sa reia meciuri celebre din trecut, avem si platforme online la dispozitie, daca vrem sa ii vedem dribland pe Ronaldinho, Romario sau Messi, apelam la ele si vedem meciuri frumoase. Incerc sa fiu optimist, sa nu las deprimarea sa puna stapanire", a declarat Raducan pentru Sport.ro.