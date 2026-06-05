Gata! Pleacă de la Barcelona și semnează în Franța: suma încasată de catalani

Cornel Dinu a numit antrenorul ideal pentru Dinamo după plecarea lui Kopic: „Cunoaște trăirile din vestiar”

Handbalistele de la CSM s-au întâlnit, de asemenea, cu fanii români veniți să le susțină la Budapesta.

Handbalistele de la CSM București s-au întâlnit cu fanii la Budapesta

„Eu consider că e anul CSM-ului după atâția ani!”, a spus un fan CSM, care a catalogat un triumf al „tigroaicelor” drept o „nebunie”.

CSM va avea galerie și din Danemarca. Familia lui Hansen a ajuns la Budapesta.

CSM vrea să spargă seria negativă cu Metz

CSM, Metz, Gyor și Brest se vor lupta pentru trofeu într-o sală ultra modernă.

CSM e fără victorie de șase ani în fața franțuzoaicelor de la Metz. Handbalistele CSM-ului au admirat trofeul Ligii și s-au antrenat ca să-l ridice!

„A început ca o glumă, dar apoi am zis că ne antrenăm să ridicăm trofeul”, s-a amuzat Elizabeth Omoregie.

Elizabeth Omoregie, mesaj emoționant pentru Cristina Neagu

Cristina Neagu nu ajunge la Budapesta, unde CSM s-a cazat pe o insulă ca să dea lovitura în Ligă după 10 ani.

„Era visul ei să ajungă aici... mă gândesc și la ea și mi-aș dori să joc cu ea”, a spus Omoregie.

Metz - CSM București, duel contând pentru Final Four-ul Ligii Campionilor, se va disputa mâine, de la ora 16:00.