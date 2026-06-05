Prima „bombă” a lui Mourinho la Real Madrid! Transfer de 100 de milioane de euro

Prima „bombă” a lui Mourinho la Real Madrid! Transfer de 100 de milioane de euro La Liga
SPORT.RO
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Portughezul vrea un mijlocaș de top!

TAGS:
Jose Mourinhomateus fernandez
Din articol

Jose Mourinho pregătește deja primele mutări importante dacă va reveni pe banca lui Real Madrid, iar ținta principală ar fi mijlocașul portughez Mateus Fernandes, de la West Ham United.

Potrivit AS.com, jucătorul de 21 de ani a intrat pe lista scurtă a lui Mourinho, fiind considerat varianta ideală pentru refacerea liniei de mijloc de pe Santiago Bernabeu.

Prima „bombă” a lui Mourinho la Real Madrid

Fernandes a fost una dintre revelațiile sezonului în Premier League, chiar dacă West Ham a avut un parcurs dificil. Portughezul a adunat 36 de meciuri, cu trei goluri și patru pase decisive.

Scenariul transferului este însă complicat. După retrogradarea londonezilor, clubul nu este dispus să-și vândă ușor jucătorii importanți, iar suma cerută se apropie de 100 de milioane de euro. În plus, contractul său este valabil până în 2030.

Cotat la 50 de milioane de euro, Mateus Fernandes a ajuns la West Ham în vara anului 2025 pentru suma de 44 de milioane de euro. Acesta venea de la Southampton, care-l achiziționa de la Sporting Lisabona cu un an înainte pentru 15 milioane.

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