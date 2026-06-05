Prima „bombă” a lui Mourinho la Real Madrid! Transfer de 100 de milioane de euro

Jose Mourinho pregătește deja primele mutări importante dacă va reveni pe banca lui Real Madrid, iar ținta principală ar fi mijlocașul portughez Mateus Fernandes, de la West Ham United.

Potrivit AS.com, jucătorul de 21 de ani a intrat pe lista scurtă a lui Mourinho, fiind considerat varianta ideală pentru refacerea liniei de mijloc de pe Santiago Bernabeu.

Prima „bombă” a lui Mourinho la Real Madrid

Fernandes a fost una dintre revelațiile sezonului în Premier League, chiar dacă West Ham a avut un parcurs dificil. Portughezul a adunat 36 de meciuri, cu trei goluri și patru pase decisive.