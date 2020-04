"Probabil am avut coronavirus!" Dezvaluirea NEASTEPTATA a lui Ovidiu Hategan dupa ce a arbitrat Valencia-Atalanta

Ovidiu Hategan a declarat ca e probabil ca si el sa fi contactat virusul

Ovidiu Hategan a fost in Spania pe 10 martie pentru a arbitra meciul dintre Valencia si Atalanta din returul optimilior Champions League, incheiat cu victoria oaspetilor, 4-3.

Partida s-a disputat fara spectatori, atmosfera ce nu a fost pe placul arbitrului. "In primul rand, cand ai un meci care se disputa fara spectatori e ciudat. Nu e deloc o atmosfera in care sa te simti confortabil, cred ca am vazut in aceeasi zi ca meciul se va desfasura fara spectatori. In Italia erau foarte foarte multe cazuri, am disutat cu cei din comisia UEFA, am discutat cu cei din comisia centrala. Primordial pentru ei este sanatatea, atat a noastra, a jucatorilor si a tuturor. Au spus ca cel mai sigur loc e pe stadion. Toti sunt testati, nu e nici o problema." a spus Hategan pentru DigiSport.

Dupa ce s-a intors in Romania si a vazut ca multi din jucatorii Valenciei sunt infectati cu coronavirus, a constientizat cat de grava este situatia.

El a mai spus: "Lucrurile au capatat o turnura cand am ajuns in tara, am intrat in autoizolare si am aflat ca cei de la Valencia erau 35% pozitivi. Cautam tot felul de informatii, am vborbit cu cei care s-au oupat de organizarea meciului. Dupa o saptamana de tuse seaca am reusit sa fac testul, a iesit negativ. Am trecut prin 4-5 zile pana sa-mi faca testul, oamenii nu aveau posibilitatea. Se poate sa fi avut virusul, nu voi stii niciodata."

Ovidiu Hategan este nascut la Arad si din 2008 este arbitru in elita FIFA. A arbitrat peste 30 de meciuri internationale. Printre cele mai mari performante se numara meciurile arbitrate la Euro 2016 si partidele din Liga Campionilor in care a fost la centru.