Cercetatorii anunta descoperirea unui medicament care ar putea trata coronavirusul! A fost testat pe oameni si maimute 

Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat in ianuarie ca tratamentul cu Remdesivir este cel mai promitator si se afla deja in testari.

Un medicament experimental care ar putea vindeca oamenii infectati cu coronavirus se apropie de faza finala a testarii, inainte sa fie lansat pe piata.

Dupa ce OMS a anuntat in ianuarie ca Remdesivirul este cel mai promitator tratament medicamentos, acum compania americana in biotehnologie, Gilead Sciences este aproape sa anunte descoperirile facute dupa ce s-au completat fazele de testare ale medicamentului anti-viral pe maimute si pe oameni.

Doctori din Statele Unite ar fi tratat pacienti in stare grava cu medicamentul, in conformitate cu politica de utilizare a Administratiei Mancarii si Medicamentelor.

Oamenii care au intrat in studiu au urmat tratamentul pentru 12 zile de la debutul simptomelor de COVID-19. Acestia au fost tratati cu perfuzii cu Remdesivir sau un placebo pentru 10 zile, iar apoi au fost supravegheati pentru o perioada de 28 de zile.

Rezultatele urmeaza sa fie anuntate, insa tratamentul s-ar fi demonstrat eficient in unele cazuri. Unul dintre ele este primul cetatean american infectat, care s-a imbolnavit grav de pneumonie. Cardiologul, Dr. Jag Singh, ai carui plamani se aflau intr-o stare de degradare, si-a revenit suficient incat sa se poata recupera acasa.

In testele pe maimute, medicamentul a avut succes si in reducerea impactului coronavirusurilor SARS si MERS, cand a fost administrat intr-un stagiu incipient.

Compania care creeaza medicamentul incepe ultimele faze ale evaluarii eficientei medicamentului cu trei testari a cate doua faze care vor incepe in 15 centre din Marea Britanie.

"Gilead a inceput cercetarile pe Remdesivir in urma cu un deceniu. Ne aflam in pozitia de a cerceta potentialul medicamentului de a trata coronavirusul si sa progresam rapid in dezvoltarea acestuia. Aceste teste clinice vor ajuta in generarea unor date de siguranta si eficienta asupra medicamentului in urmatoarele saptamani", a declarat Hillary Hutton-Squire, de la insitutul Gilead din Marea Britanie si Irlanda.