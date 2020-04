"Mor cate 2-3 pe zi!" A uluit pe toata lumea cu declaratia lui! Ce putut sa spuna Gigi Becali despre pandemia de coronavirus in ziua in care Romania a depasit 4000 de cazuri

Gigi Becali a vorbit despre pandemie de coronavirus din Romania.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre pandemia de coronavirus din Romania si este de parere ca ar trebui sa se joace restul meciurilor din Liga 1, iar campionatul sa nu se fie inghetat. Totodata, patronul vicecampioanei Romaniei a minimizat efectul raspandirii tragicului virus in Romania.

"E clar ca se vor juca (n.r. - meciurile din Liga 1), ca ai vazut ca UEFA ce zice. Daca nu joci toate si nu termini campioantul pe teren, s-ar putea sa nu te bag deloc in cupele europene. Noi nu avem nicio scuza sa nu le jucam. Pentru ca la noi, ce? Mor cate 2-3 pe zi. Sunt 150 de bolnavi care se duc in spital, au cate o gripa, putina temperatura, se fac bine.

E adevarat ca autoritatile au facut bine cu asta, cu urgenta, dar ne-au lasat mai relaxati, mai mult sa-i sperie pe oameni. La noi lucreaza lumea. De ce sa nu termini campionatul la noi? E floare la ureche sa le jucam (cele opt etape ramase din play-off) si luam banii de la televiziuni.

Am spus ca la noi, la ortodocsi, liturghia apara. In Belgia sunt 20.000 de cazuri si in toata ortodoxia sunt 3 milioane de locuitori si nici 10.000 de cazuri. Nu avem toti acelasi Dumnezeu. Noi, ortodoxia, il avem pe Dumnezeu Tatal, Dumnzeu FIul si Duhul Sfant. Ceilalti sunt idoli, hai sa nu intram pe teologie", a declarat Gigi Becali, la PRO X.

Pana in acest moment, in Romania, s-au inregistrat 4057 de cazuri de infectare cu COVID-19, si au murit 162 de persoane.