BREAKING NEWS: Mama lui Guardiola a murit din cauza coronavirusului! Anuntul cutremurator al lui City

Femeia avea 82 de ani.

Intr-un comunicat publicat pe Twitter, clubul si-a exprimat sustinerea pentru Guardiola intr-unul dintre cele mai grele momente ale vietii asle.

"Familia Manchester City este devastata. Mama lui Pep, Dolors Sala Carrio, a murit la Barcelona dupa ce a fost infectata cu coronavirus. Avea 82 de ani. Toti cei asociati clubului ii trimit condoleante lui Pep, familiei lui si tuturor celor apropiati", a scris City in comunicatul publicat pe net.

Alaturi de sotul sau, Valenti, Dolors a mai avut doua fiice si un baiat, Pere, care e agent de jucatori.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .