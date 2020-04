Se schimba perioadele de transferuri! FIFA, decizie FARA PRECEDENT: ce masuri ia din cauza pandemiei de coronavirus

FIFA este asteptata sa comunice oficial aceasta decizie.

FIFA doreste sa extinda acest sezon si perioada de transferuri pentru ca toate competitiile sa se poata incheia pe teren si pentru a nu se pierde o multime de bani.

Se asteapta doar o confirmare pentru o extindere pe o perioada nedeterminata a sezonului, iar FIFA va da putere de decizie fiecarei tari pentru a hotari cand isi va reincepe competitiile.

Site-ul The Atlethic a scris ca sefii fotbalului mondial vor modifica datele perioadei de transferuri si vor permite jucatorilor ale caror contracte expira pe 30 iunie sa isi prelungeasca intelegerile cu echipele la care se afla pana la finalul sezonului. Anuntul oficial se astepta sa fie facut in urmatoarele doua zile.

Principalul campionat care se afla in atentia FIFA este Premier League. Aici sunt in joc cei mai multi bani si in cazul in care nu se incheie acest sezon, echipele vor avea de returnat peste 800 de milioane de euro catre televiziunile care difuzeaza meciurile.

Unele cluburi sustin incheierea acestui sezon chiar si cu stadioanele goale, insa altele nu sunt deloc incantate de aceasta varianta si nu vor reluarea meciurilor fara spectatori.

In privinta transferurilor si a jucatorilor ale caror contracte expira pe 30 iunie, FIFA este asteptata sa permita extinderea si prelungirea lor. Unul din jucatorii care se afla in aceasta situatie este Wilian de la Chelsea, a carui intelegere cu londonezii expira chiar pe 30 iunie.

