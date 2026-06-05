Gata! Pleacă de la Barcelona și semnează în Franța: suma încasată de catalani

Aventura lui Ansu Fati la FC Barcelona se apropie de final. Considerat în trecut succesorul lui Lionel Messi pe Camp Nou, atacantul de 23 de ani va continua definitiv la AS Monaco.
Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, toate documentele transferului au fost finalizate, iar Monaco va plăti 11 milioane de euro pentru a-l cumpăra definitiv pe internaționalul spaniol.
Ansu Fati a renăscut la Monaco
Împrumutat la începutul sezonului în Ligue 1, Fati a reușit să își relanseze cariera. În 30 de apariții oficiale pentru formația din Principat, acesta a marcat 12 goluri, dintre care 11 în campionat și unul în UEFA Champions League.
Evoluțiile sale i-au determinat pe oficialii francezi să activeze opțiunea de cumpărare inclusă în acordul cu Barcelona.
Totuși, catalanii și-au păstrat o portiță de revenire. În contract a fost inclusă o clauză de răscumpărare în valoare de 25 de milioane de euro, care poate fi activată în următorii ani.
Cotat la 80 de milioane de euro în urmă cu șase ani, în prezent, cota sa de piață este de 15 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
Pentru Barcelona, Fati a adunat 123 de meciuri oficiale, 29 de goluri și 10 pase decisive. De-a lungul ultimilor ani, atacantul a fost afectat de accidentări și nu a reușit să își găsească locul în primul „11” al echipei blaugrana.