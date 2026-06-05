Gata! Pleacă de la Barcelona și semnează în Franța: suma încasată de catalani

Aventura lui Ansu Fati la FC Barcelona se apropie de final. Considerat în trecut succesorul lui Lionel Messi pe Camp Nou, atacantul de 23 de ani va continua definitiv la AS Monaco.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, toate documentele transferului au fost finalizate, iar Monaco va plăti 11 milioane de euro pentru a-l cumpăra definitiv pe internaționalul spaniol.

Ansu Fati a renăscut la Monaco

Împrumutat la începutul sezonului în Ligue 1, Fati a reușit să își relanseze cariera. În 30 de apariții oficiale pentru formația din Principat, acesta a marcat 12 goluri, dintre care 11 în campionat și unul în UEFA Champions League.