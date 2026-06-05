Cornel Dinu a numit antrenorul ideal pentru Dinamo după plecarea lui Kopic: „Cunoaște trăirile din vestiar”

Cornel Dinu a numit antrenorul ideal pentru Dinamo după plecarea lui Kopic: „Cunoaște trăirile din vestiar” Superliga Cornel Dinu
SPORT.RO
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”Câinii” s-au despărțit de antrenorul croat în cursul zilei de vineri.

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După anunțul oficial al plecării tehnicianului croat, Cornel Dinu a criticat conducerea clubului și a indicat numele antrenorului pe care îl consideră potrivit pentru banca formației din Ștefan cel Mare.

Fostul antrenor și jucător emblematic al lui Dinamo este de părere că soluția ideală pentru înlocuirea lui Kopic ar fi Adrian Mihalcea, actualul tehnician al celor de la UTA.

Cornel Dinu: „Adi Mihalcea este oportunitatea potrivită”

Cornel Dinu a explicat de ce îl vede pe Mihalcea drept succesorul perfect al croatului: „Cred că există o asemenea oportunitate și să fie și un antrenor care să cunoască trăirile din vestiar, de pe bancă și de pe terenul lui Dinamo. Acela este Adi Mihalcea. Mihalcea, care în ultimii doi ani, în condiții grele, a salvat niște echipe și a creat un fotbal bun”, a declarat Cornel Dinu pentru Prima Sport.

Zeljko Kopic a preluat Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, când echipa lupta pentru evitarea retrogradării.

Sub conducerea sa, „câinii” au reușit să se salveze, iar în sezonul următor au revenit în play-off după o absență de șapte ani.

În stagiunea recent încheiată, Dinamo a terminat pe locul 4 în Superliga, a ajuns până în semifinalele Cupei României și a ratat calificarea în cupele europene după înfrângerea din baraj cu FCSB, scor 1-2.

Kopic părăsește clubul după 112 meciuri oficiale și rămâne unul dintre cei mai longevivi antrenori ai lui Dinamo din ultimul deceniu.

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