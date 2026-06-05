Cornel Dinu a numit antrenorul ideal pentru Dinamo după plecarea lui Kopic: „Cunoaște trăirile din vestiar”

După anunțul oficial al plecării tehnicianului croat, Cornel Dinu a criticat conducerea clubului și a indicat numele antrenorului pe care îl consideră potrivit pentru banca formației din Ștefan cel Mare.

Fostul antrenor și jucător emblematic al lui Dinamo este de părere că soluția ideală pentru înlocuirea lui Kopic ar fi Adrian Mihalcea, actualul tehnician al celor de la UTA.

Cornel Dinu: „Adi Mihalcea este oportunitatea potrivită”

Cornel Dinu a explicat de ce îl vede pe Mihalcea drept succesorul perfect al croatului: „Cred că există o asemenea oportunitate și să fie și un antrenor care să cunoască trăirile din vestiar, de pe bancă și de pe terenul lui Dinamo. Acela este Adi Mihalcea. Mihalcea, care în ultimii doi ani, în condiții grele, a salvat niște echipe și a creat un fotbal bun”, a declarat Cornel Dinu pentru Prima Sport.

Zeljko Kopic a preluat Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, când echipa lupta pentru evitarea retrogradării.