Alegeri la Federația Română de Fotbal

Alegerile de la Federația Română de Fotbal au consemnat miercuri un nou succes al lui Răzvan Burleanu care l-a zdrobit în bătălia pentru cel mai important birou de la Casa Fotbalului pe Ilie Drăgan - așa cum Sport.ro a relaltat azi, în LIVE BLOG ALEGERI .

Răzvan Burleanu – președinte FRF, Gino Iorgulescu – prim-vicepreședinte FRF, Cristian Petrean – vicepreședinte FRF, reprezentant al fotbalului amator, Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar – reprezentanți ai cluburilor din Liga 1, Bogdan Bălănescu și Cristi Tănase – reprezentanți ai cluburilor din Liga 2, Mihai Dăscălescu și Florin Spînu – reprezentanți ai cluburilor din Liga 3, Alin Cioban – reprezentant al fotbalului feminin, Cristian Vornicu – reprezentant al fotbalului în sală, Cătălin Cighir – reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori, Emilian Hulubei – președintele sindicatului fotbaliștilor, Kyros Vassaras – președinte CCA, Mihai Stoichiță – președinte Comisia Tehnică FRF.

Cu ocazia Adunării Generale FRF din 18 martie 2026, au fost organizate și alegerile pentru reprezentanții eșaloanelor competiționale în Comitetul Executiv. În urma votului, componența forului decizional este următoarea:

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat ulterior funcţii de conducere în federaţie.

Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu. Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.

În aprilie 2022, Burleanu a fost ales de toţi cei 266 de membri prezenţi la Adunarea Generală de la Arena Naţională. El a fost unicul candidat.