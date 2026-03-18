După ce a ținut un discurs mai lung de jumătate de oră, omul care conduce fotbalul românesc de 12 ani a trecut direct ”la fapte”. Ilie Drăgan (41 de ani), contracandidatul său, a așteptat la etajul superior din sală și a făcut scandal după ce a văzut procedura de votare.

Mai exact, acesta a acuzat faptul că votul este monitorizat de o cameră video și că nu este un vot secret. Discursul său apăsat s-a lovit de reticența șefilor de cluburi prezenți în sală.

Ilie Drăgan, protagonistul unui moment incredibil la FRF

„Eu cred că e foarte important, ca să nu existe suspiciuni. Se vede foarte bine. Au existat astfel de suspiciuni la votul cu domnul Lupescu, nu este normal, acesta nu este un vot secret. O cameră de filmat va vedea cu cine se votează, nu este OK. Eu voi pleca din sală după ce voi avea speech-ul meu, discursul meu, dacă nu se iau măsuri”, a spus Drăgan.

După ce i-a ”plictisit” pe cei prezenți în sală, un oficial FRF a încercat să-l calmeze pe Drăgan de la microfon: „Domnule Drăgan, avem o treabă de făcut. Vă rugăm frumos să vă supuneți unei autorități”.

Contracandidatul lui Burleanu nu a fost lăsat să-și țină discursul pe scenă și a găsit, totuși, o soluție. A încercat să se facă auzit printre rânduri, în timp ce majoritatea oamenilor care conduc fotbalul românesc erau întorși cu spatele, îngrămădiți la ”urnă”.