VIDEO Imagini incredibile la FRF: Ilie Drăgan, contracandidatul lui Burleanu, bruscat în timp ce încerca să-și țină discursul

În cursul zilei de miercuri au loc alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal. Răzvan Burleanu (41 de ani) este mare favorit pentru un nou mandat.

După ce a ținut un discurs mai lung de jumătate de oră, omul care conduce fotbalul românesc de 12 ani a trecut direct ”la fapte”. Ilie Drăgan (41 de ani), contracandidatul său, a așteptat la etajul superior din sală și a făcut scandal după ce a văzut procedura de votare.

Mai exact, acesta a acuzat faptul că votul este monitorizat de o cameră video și că nu este un vot secret. Discursul său apăsat s-a lovit de reticența șefilor de cluburi prezenți în sală.

Ilie Drăgan, protagonistul unui moment incredibil la FRF

„Eu cred că e foarte important, ca să nu existe suspiciuni. Se vede foarte bine. Au existat astfel de suspiciuni la votul cu domnul Lupescu, nu este normal, acesta nu este un vot secret. O cameră de filmat va vedea cu cine se votează, nu este OK. Eu voi pleca din sală după ce voi avea speech-ul meu, discursul meu, dacă nu se iau măsuri”, a spus Drăgan.

După ce i-a ”plictisit” pe cei prezenți în sală, un oficial FRF a încercat să-l calmeze pe Drăgan de la microfon: „Domnule Drăgan, avem o treabă de făcut. Vă rugăm frumos să vă supuneți unei autorități”.

Contracandidatul lui Burleanu nu a fost lăsat să-și țină discursul pe scenă și a găsit, totuși, o soluție. A încercat să se facă auzit printre rânduri, în timp ce majoritatea oamenilor care conduc fotbalul românesc erau întorși cu spatele, îngrămădiți la ”urnă”.

Burleanu candidează pentru al patrulea mandat la şefia FRF

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gică Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat, ulterior, funcţii de conducere în federaţie.

