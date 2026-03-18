Răzvan Burleanu candidează pentru un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, la alegerile care au loc astăzi, la Casa Fotbalului, în cadrul Adunării Generale a FRF.

Pentru postul de preşedinte au fost aprobate dosarele lui Răzvan Burleanu şi Ilie Ştefan Drăgan, iar dosarul lui Sorin Victor Răducanu a fost respins.

Potrivit news.ro, Adunarea Generală a FRF va avea loc la Casa Fotbalului, în Sala “Nicolae Dobrin”, de la ora 11:00.

Burleanu candidează pentru al patrulea mandat la şefia FRF

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gică Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat, ulterior, funcţii de conducere în federaţie.

Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu. Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.

În aprilie 2022, Burleanu a fost ales de toţi cei 266 de membri prezenţi la Adunarea Generală de la Arena Naţională. El a fost unicul candidat.

Drăgan a candidat şi în 2018

Profesor de educaţie fizică şi antrenor de fotbal, Drăgan este implicat de ani buni în fotbalul juvenil din Bucureşti şi şi-a mai încercat norocul la conducerea FRF în 2018.

Drăgan a absolvit Liceul Sportiv „Sf. Pantelimon” şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi deţine licenţă de antrenor UEFA. În anul 2008 a fondat clubul de juniori „3 Kids Sport”, proiect prin a format numeroşi copii şi juniori.

El şi-a depus candidatura la şefia FRF şi în anul 2018. Atunci, Drăgan nu a obţinut niciun vot.

CANDIDATURILE PENTRU FUNCŢIILE DE CONDUCERE ALE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE FOTBAL

PREŞEDINTE AL FRF

BURLEANU RĂZVAN

DRĂGAN ILIE ŞTEFAN

VICEPREŞEDINTE AL FRF, REPREZENTANT AL FOTBALULUI AMATOR

GOGA IOAN OCTAVIAN

PETREAN CRISTIAN

REPREZENTANŢI AI CLUBURILOR DIN LIGA 1

ARGĂSEALĂ VALERIU

MESZAR ALEXANDRU

NICOLESCU ANDREI

REPREZENTANŢI AI CLUBURILOR DIN LIGA 2

BĂLĂNESCU BOGDAN

TĂNASE CRISTIAN

REPREZENTANŢI AI CLUBURILOR DIN LIGA 3

DĂSCĂLESCU MIHAI

SPÎNU FLOREA

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL CU ACTIVITATE DE JUNIORI

CIGHIR CĂTĂLIN SEBASTIAN

DRĂGAN ILIE ŞTEFAN

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL FEMININ

CIOBAN ALEXANDRU ALIN

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL ÎN SALĂ

VORNICU CRISTIAN

BRAŞOVEANU AURAŞ