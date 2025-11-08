Federația Română de Fotbal a fost sancționată drastic pentru ieșirile suporterilor: o amendă uriașă, de 61.000 de euro, și o pedeapsă grea pentru următorul meci de pe teren propriu.



Forul mondial a sancționat FRF pentru „comportament rasist sau discriminatoriu al suporterilor, pentru neaplicarea normelor de siguranță, pentru aprinderea materialelor pirotehnice și pentru gesturi sau scandări prin care se transmite un mesaj nepotrivit pentru un eveniment fotbalistic”, notează Mundo Deportivo.



Astfel, la partida cu San Marino, ultima din această campanie de calificare pentru Cupa Mondială, stadionul "Ilie Oană" din Ploiești va fi parțial închis. Sancțiunea vizează aproximativ 15% din capacitatea arenei, ceea ce înseamnă că circa 2.200 de locuri vor rămâne goale.



Locul 2, miza finalului de campanie



Chiar și cu această pedeapsă, tricolorii trebuie să se concentreze pe finalul preliminariilor. România mai are de jucat două partide în noiembrie: în deplasare cu Bosnia și acasă, la Ploiești, cu San Marino.



Deși locul la baraj este deja asigurat grație câștigării grupei din Liga Națiunilor, scopul principal al echipei este terminarea pe locul al doilea. Această poziție ar oferi avantaje importante la tragerea la sorți pentru meciurile decisive de baraj.

