VIDEO EXCLUSIV Gino Iorgulescu a sărit să-l bată pe Constantin Zotta! Ce s-a întâmplat cu actualul președinte LPF în meciul de pomină. Dezvăluiri din interior

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marian Savu, amintiri savuroase din carieră, la Poveștile Sport.ro.

TAGS:
Din articol

Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a României, a fost, în urmă cu mai bine de 25 de ani, și conducător de club la FC Național, într-o perioadă în care fotbalul românesc, la acel moment cunoscut sub denumirea Divizia A, avea un farmec aparte.

Iorgulescu era un conducător implicat la formația din Cotroceni, iar Marian Savu, fost golgheter al României în sezonul 1999-2000, chiar la FC Național, și-a amintit de un episod care l-a avut în centrul atenției chiar pe actualul președinte LPF.

  • Fc brasov fc national 4 1divizia a 16082003
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marian Savu, amintire savuroasă cu Gino Iorgulescu, la Poveștile Sport.ro

În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Savu și-a amintit de un meci din sezonul 1998-1999, dintre FC Național și Rapid, când Iorgulescu a intrat pe teren după o decizie luată de arbitrul central al meciului, Constantin Zotta.

Partida la care face referire Savu a avut loc la 15 mai 1999, iar Rapid a câștigat cu 3-1. Una dintre reușitele giuleștenilor a fost semnată după ce a fost încălcat regulamentul, pentru că lovitura liberă din care s-a marcat a fost executată înainte ca Zotta să fluiere, chiar dacă anunțase că trebuie să se aștepte fluierul său până la reluarea jocului.

În acel moment, când mai era un sfert de oră din meci, Iorgulescu a intrat pe teren și s-a repezit la Zotta, cu gândul să îi ceară socoteală. Savu, supărat și el pe cele întâmplate, a început să îl lovească pe arbitru cu picioarele

”O poveste marcantă cu Gino Iorgulescu... . Am jucat cu Rapid, iar Gino Iorgulescu a intrat pe teren și l-am alergat pe domnul Zotta. A fluierat (n.r. – Zotta) un fault, dar anunțase că lovitura liberă trebuie executată după semnalul său, după fluierul său. Rapidiștii au bătut înainte și ne-au dat gol.

Atunci, Gino a intrat pe teren, l-am înconjurat pe Zotta și îl certam... eu îi dădeam picioare în tibie, el nu vedea pentru că era aglomerație, Gino voia să îl bată și a fost un scandal care mi-a rămas în minte.

M-am mai întâlnit cu Constantin Zotta, dar în teren reacționezi altfel când ai dreptate și lucrurile nu sunt așa”, a rememorat momentul Marian Savu, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Marian Savu, golgheter al Ligii 1

Referitor la cariera lui Marian Savu, fostul atacant s-a născut la 11 octombrie 1972, la Petroșani. A evoluat în 223 de meciuri în Divizia A, marcând 77 de goluri, și a fost golgheterul campionatului în anul 2000 (sezonul 1999-2000), cu 20 de reușite. În cupele europene, a jucat 12 partide și a înscris un gol.

Invitat în emisiunea moderată de Andru Nenciu, Marian Savu a istorisit nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.

  • Marian savu sport pictures
×
Pov sport marian savu fragment 16x9
Marian Savu coechipier lacatus
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!