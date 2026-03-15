Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a României, a fost, în urmă cu mai bine de 25 de ani, și conducător de club la FC Național, într-o perioadă în care fotbalul românesc, la acel moment cunoscut sub denumirea Divizia A, avea un farmec aparte. Iorgulescu era un conducător implicat la formația din Cotroceni, iar Marian Savu, fost golgheter al României în sezonul 1999-2000, chiar la FC Național, și-a amintit de un episod care l-a avut în centrul atenției chiar pe actualul președinte LPF.

Marian Savu, amintire savuroasă cu Gino Iorgulescu, la Poveștile Sport.ro În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Savu și-a amintit de un meci din sezonul 1998-1999, dintre FC Național și Rapid, când Iorgulescu a intrat pe teren după o decizie luată de arbitrul central al meciului, Constantin Zotta. Partida la care face referire Savu a avut loc la 15 mai 1999, iar Rapid a câștigat cu 3-1. Una dintre reușitele giuleștenilor a fost semnată după ce a fost încălcat regulamentul, pentru că lovitura liberă din care s-a marcat a fost executată înainte ca Zotta să fluiere, chiar dacă anunțase că trebuie să se aștepte fluierul său până la reluarea jocului. În acel moment, când mai era un sfert de oră din meci, Iorgulescu a intrat pe teren și s-a repezit la Zotta, cu gândul să îi ceară socoteală. Savu, supărat și el pe cele întâmplate, a început să îl lovească pe arbitru cu picioarele

”O poveste marcantă cu Gino Iorgulescu... . Am jucat cu Rapid, iar Gino Iorgulescu a intrat pe teren și l-am alergat pe domnul Zotta. A fluierat (n.r. – Zotta) un fault, dar anunțase că lovitura liberă trebuie executată după semnalul său, după fluierul său. Rapidiștii au bătut înainte și ne-au dat gol. Atunci, Gino a intrat pe teren, l-am înconjurat pe Zotta și îl certam... eu îi dădeam picioare în tibie, el nu vedea pentru că era aglomerație, Gino voia să îl bată și a fost un scandal care mi-a rămas în minte. M-am mai întâlnit cu Constantin Zotta, dar în teren reacționezi altfel când ai dreptate și lucrurile nu sunt așa”, a rememorat momentul Marian Savu, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro. Marian Savu, golgheter al Ligii 1 Referitor la cariera lui Marian Savu, fostul atacant s-a născut la 11 octombrie 1972, la Petroșani. A evoluat în 223 de meciuri în Divizia A, marcând 77 de goluri, și a fost golgheterul campionatului în anul 2000 (sezonul 1999-2000), cu 20 de reușite. În cupele europene, a jucat 12 partide și a înscris un gol. Invitat în emisiunea moderată de Andru Nenciu, Marian Savu a istorisit nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.