Jurnaliștii de la publicația Fanatik.tr i-au dedicat prima pagină tehnicianului în vârstă de 80 de ani, notând că prezența sa rezolvă o mare enigmă înaintea duelului direct programat pe 26 martie. Presa turcă a relatat pe larg despre situația medicală a selecționerului României, subliniind importanța meciului de pe stadionul Tupraș.

„Incertitudinea din jurul lui Mircea Lucescu din România, care va înfrunta echipa națională în semifinala play-off-ului preliminar al Cupei Mondiale din martie, a luat sfârșit. Antrenorul român, care fusese tratat la un spital din București, a consultat apoi un medic român la Bruxelles pentru un control. În urma acestei examinări, Federația Română de Fotbal a anunțat că antrenorul în vârstă de 80 de ani va fi la conducerea echipei. Turcia și România se vor înfrunta pe 26 martie pe stadionul Tupraș, meciul începând cu ora 20:00. Câștigătorii acestui meci vor înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo în finală”, au scris jurnaliștii turci.

Mesajul selecționerului

După ce a primit undă verde din partea medicilor, Mircea Lucescu a transmis că este pregătit să își reia activitatea la capacitate maximă pentru partidele decisive din această primăvară, având deplină încredere în lotul României.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a punctat antrenorul echipei naționale pentru FRF.