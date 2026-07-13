Acțiune caritabilă pentru Kassandra Rotariu la Victory Cup, cu obiecte ale lui Mircea Lucescu, Hagi, Gică Popescu, Mijatovic, Balint, Roti și Adi Mutu

O acțiune caritabilă pentru Kassandra va avea loc miercuri 15 iulie, la Victory Cup, în cadrul căreia se vor licita obiecte ale lui Mircea Lucescu, Gică și Ianis Hagi, Gică Popescu, Pedrag Miatovici, Balint, Iosif Rotariu sau Mutu. De asemenea, în cadrul acțiunii, naționala jurnaliștilor, cu Iosif Rotariu și Adrian Iordache în echipă, va juca în Pro Liga de la Victory Cup împotriva celor de la Super Social, unde evoluează Ionel Dănciulescu, Gabriel Torje, Marius Niculae și Super Gigi. CITEȘTE ȘI: Kassandra Rotariu, o promisiune ținută

Câteva detalii despre obiectele de la Victory Cup care vor fi licitate pentru a o sprijini pe Kassandra:

Ioan Andone a donat Kassandrei Rotariu tricoul lui Mircea Lucescu de la 100 de ani de la înființarea clubului Corvinul, în cadrul campaniei #gofundkassandra organizată de Business Philosophy.

„Felicitări pentru omul care ai ajuns. Vreau să donez acest tricou care este al lui Mircea Lucescu de la 100 de ani de la înființarea clubului Corvinul. L-am licitat și acum vreau să ți-l donez pentru campania ta. Îți doresc succes la facultate la Strasbourg”, a declarat Andone pentru Business Philosophy. #gofundkassandra, platformă caritabilă pentru sprijinirea Kassandrei

#gofundkassandra este platforma campaniei caritabile dedicată Kasandrei Rotariu Gică Popescu a donat Kassandrei tricoul Generației de Aur în cadrul campaniei #gofundkassandra, inițiată de Business Philosophy.

„Vreau să te felicit și eu Kassandra pentru tot ce ai realizat în viață și modul cum ai depășit toate greutățile. Ești un adevărat model pentru noi. Mult succes la facultate la Strasborg. Donez tricoul Generației de Aur campaniei caritabile. Deabia aștept să te văd pe tine și pe Roti. Te îmbrățișez Kassandra”, a declarat Gică Popescu pentru Business Philosophy, organizatorul campaniei caritabile de sprijinire a Kassandrei Rotariu.

Gabi Balint a declarat că donează campaniei #gofundkassandra tricoul Stelei de la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

„Felicitări Kassandra pentru tot ce ai realizat în viață și modul cum ai depășit toate greutățile. Ești un adevărat model pentru noi. Mult succes la facultate la Strasborg. Donez tricoul Stelei de la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni campaniei caritabile dedicată Kasandrei Rotariu”, a declarat Gabi Balint pentru Business Philosophy.