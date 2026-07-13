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În toamna anului 2021, Samir Nasri, cu 41 de selecţii pentru naţionala Franței în perioada 2007 şi 2013, a anunţat că se retrage în urma unei cariere profesioniste care a debutat în 2004.

Probleme cu legea pentru Samir Nasri

La acel moment, Nasri, care avea 34 de ani, a ispăşit o suspendare de 18 luni pentru dopaj începând cu 2018, un episod care i-a schimbat modul de percepţie al fotbalului.

''A fost doar o injecţie cu vitamine pentru că eram bolnav'', a declarat Samir Nasri la acel moment, după care şi-a anunţat și retragerea, după ce a jucat la cluburi precum Olympique Marseille, Arsenal şi Manchester City.

Acum, la cinci ani de la momentul retragerii, Nasri are alte probleme cu legea, fiind menționat într-o anchetă de spălare de bani și trafic de droguri! Francezul, conform mai multor publicații din ”Hexagon”, a fost interogat pentru aproape zece ore, dar ulterior a fost eliberat și fără să fie pus sub acuzare.

Nasri, anchetat într-un dosar de spălare de bani și trafic de droguri!

Sunt investigate anumite posibile legături dintre Nasri și persoane suspectate că ar fi participat la spălarea banilor proveniți din activități de trafic de droguri. Este analizată și activitatea unui club de noapte de lângă Paris, la care Nasri a devenit acționar în anul 2016. Investiția sa în respectivul club de noapte a fost una importantă, de ordinul sutelor de mii de euro.

Apoi, fostul mijlocaș a devenit chiar coproprietar a respectivei afaceri, iar în perioada 2021-2023 au avut loc mai multe retrageri de bani, aspect care a devenit dubios și care a intrat în atenția autorităților din Franța.

La mijloc este și numele lui Hakim Berrebouh, cunoscut în anumite cercuri din Franța sub numele ”Mistrețul”, un traficant de droguri din Marsilia aflat în închisoare din 2021.

Jurnaliștii francezi care se ocupă de acest caz au relatat că exisă o relație veche între Nasri și familia Berrebouh, care ar data încă din copilăria fostului fotbalist la Marsilia. Apoi, cei doi s-ar fi reîntâlnit la Dubai, în urmă cu șase ani, în anul 2020 mai exact.