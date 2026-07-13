Alexander Zverev a surprins după finala pierdută la Wimbledon cu Jannik Sinner

"Amândoi am jucat la un nivel extrem de ridicat în primele două seturi", a declarat recentul campion de la Roland Garros într-o conferinţă de presă după ce Sinner s-a impus cu 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4.

"Nivelul meu a scăzut uşor în setul al treilea, dar a crescut din nou în al patrulea, dar jocul s-a rupt din cauza unui pic de ghinion, aşa că, per total, cred că amândoi am jucat la un nivel ridicat pe tot parcursul meciului", a declarat cu satisfacţie jucătorul de 29 de ani originar din Hamburg.

Când a fost întrebat despre schimbările pe care le-a făcut jocului său, în special încercarea de a-l face mai puţin pasiv de la începutul sezonului, lucrând la loviturile de dreapta, care sunt mai puţin eficiente decât reverul, Zverev a remarcat că "a lovi cu dreapta cât mai tare posibil este întotdeauna un lucru bun".

"Când am ocazia, lovesc cu toată puterea. Uneori reuşesc, alteori ratez, depinde de zi. Dar cu siguranţă dau lovitura la maximum. Acesta este obiectivul meu pentru acest an şi, sper, pentru tot restul carierei mele", a explicat Zverev.

"Acesta este tenisul pe care vreau să-l practic. Cu cât joc mai mult în acest fel, cu atât voi deveni mai bun, sau, cel puţin, aşa sper. Am câştigat primul meu titlu de Grand Slam la Paris şi am ajuns în prima mea finală aici (la Wimbledon), ceea ce demonstrează că lucrurile merg mai bine. Nu este încă perfect, dar cred că suntem pe drumul cel bun", a declarat jucătorul german, care de luni va ocupa locul 2 mondial.

Întrebat despre momentul în care a alunecat la jumătatea setului al treilea, incident care l-a făcut să tresară de durere şi să-şi ţină genunchiul drept, Zverev s-a grăbit să liniştească pe toată lumea.

"A fost o hiperextensie a genunchiului. Ulterior, am întâmpinat dificultăţi la serviciu, aşa că viteza acestuia a scăzut uşor. În rest, însă, totul a fost în regulă", a concluzionat finalistul, după ce a suferit a patra înfrângere în cinci finale de Grand Slam.

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, a câştigat turneul de Mare Şlem de la Wimbledon pentru al doilea an la rând, duminică, după ce l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev, numărul trei mondial, cu 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4.

Zverev a câştigat luna trecută primul său titlu de Mare Şlem din carieră, pe zgura de la Roland Garros, unde a ştiut să exploateze eliminările premature ale lui Sinner şi Novak Djokovic, precum şi absenţa spaniolului Carlos Alcaraz. El mai jucase trei finale de Mare Şlem până atunci, la US Open 2020, Roland Garros 2024 şi Australian Open 2025.

Zverev a reuşit cel mai bun parcurs al său la Wimbledon, unde nu depăşise până acum optimile de finală. Luni, el va urca pe locul al doilea în clasamentul ATP, cea mai bună clasare a carierei.

Agerpres