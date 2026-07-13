Liga 2 este programată să înceapă pe 1 august, conform anunțului Federației Române de Fotbal, dar în acest moment nu se știu toate echipele participante la competiție!

Marea problemă este ”cazul Ștefănești” - promovarea lui CSL Ștefăneștii de Jos este atacată inclusiv la TAS, după un artificiu făcut de FRF care i-a permis clubului ilfovean să participe la barajul pentru accederea în Liga 2.

Iar prezența lui Poli Iași este și ea sub semnul întrebării, după ce ANAF a anulat practic modalitatea prin care moldovenii sperau să continue în Liga 2, mai exact o asociere cu un alt club din oraș.

Prima echipă care ar profita de eventuala neparticipare în competiție a uneia dintre cele două grupări de mai sus este CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare, care a pierdut barajul de menținere în Liga 2 cu CSC Șelimbăr și astfel este cea mai îndreptățită din punct de vedere regulamentar să continue în divizia secundă.

Echipele care teoretic ar trebui să evolueze în Liga 2, ediția 2026-2027

Retrogradate din Superligă:

Unirea Slobozia

Metaloglobus București

FC Hermannstadt

Rămase din ediția trecută:

Steaua București

? Poli Iași

FC Bihor

CSM Slatina

Chindia Târgoviște

ASA Târgu Mureș

CSM Reșița

Gloria Bistrița

Concordia Chiajna

CSC Șelimbăr

CS Afumați

Metalul Buzău

FC Bacău

CSC Dumbrăvița

Promovate din Liga 3:

Poli Timișoara

SCM Râmnicu Vâlcea

Cetatea Suceava

? CSL Ștefăneștii de Jos

SC Popești-Leordeni

Programul etapelor din Liga 2

SEZONUL REGULAR

Etapa 1 – 01.08.2026

Etapa 2 – 08.08.2026

Etapa 3 – 15.08.2026

Etapa 4 – 22.08.2026

Etapa 5 – 29.08.2026

Etapa 6 – 05.09.2026

Etapa 7 – 12.09.2026

Etapa 8 – 19.09.2026

Etapa 9 – 10.10.2026

Etapa 10 – 17.10.2026

Etapa 11 – 24.10.2026

Etapa 12 – 31.10.2026

Etapa 13 – 07.11.2026

Etapa 14 – 21.11.2026

Etapa 15 – 28.11.2026

Etapa 16 – 05.12.2026

Etapa 17 – 12.12.2026

Etapa 18 – 20.02.2027

Etapa 19 – 27.02.2027

Etapa 20 – 06.03.2027

Etapa 21 – 13.03.2027

PLAY-OFF

Etapa 1 – 20.03.2027

Etapa 2 – 03.04.2027

Etapa 3 – 10.04.2027

Etapa 4 – 14.04.2027

Etapa 5 – 17.04.2027

Etapa 6 – 24.04.2027

Etapa 7 – 30.04.2027

Etapa 8 – 05.05.2027

Etapa 9 – 08.05.2027

Etapa 10 – 15.05.2027

PLAY-OUT

Etapa 1 – 20.03.2027

Etapa 2 – 03.04.2027

Etapa 3 – 10.04.2027

Etapa 4 – 17.04.2027

Etapa 5 – 24.04.2027

Etapa 6 – 30.04.2027

Etapa 7 – 08.05.2027

BARAJE

Baraj promovare Liga 1: 22/29.05.2027

Baraj menţinere Liga 2: 15/22.05.2027

Foto: Corvinul Hunedoara, campioană în Liga 2 ediția 2026-2027 © Andrei Apolzan/SPORT PICTURES