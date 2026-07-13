Liga 2 este programată să înceapă pe 1 august, conform anunțului Federației Române de Fotbal, dar în acest moment nu se știu toate echipele participante la competiție!
Marea problemă este ”cazul Ștefănești” - promovarea lui CSL Ștefăneștii de Jos este atacată inclusiv la TAS, după un artificiu făcut de FRF care i-a permis clubului ilfovean să participe la barajul pentru accederea în Liga 2.
Iar prezența lui Poli Iași este și ea sub semnul întrebării, după ce ANAF a anulat practic modalitatea prin care moldovenii sperau să continue în Liga 2, mai exact o asociere cu un alt club din oraș.
Prima echipă care ar profita de eventuala neparticipare în competiție a uneia dintre cele două grupări de mai sus este CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare, care a pierdut barajul de menținere în Liga 2 cu CSC Șelimbăr și astfel este cea mai îndreptățită din punct de vedere regulamentar să continue în divizia secundă.
Echipele care teoretic ar trebui să evolueze în Liga 2, ediția 2026-2027
Retrogradate din Superligă:
Unirea Slobozia
Metaloglobus București
FC Hermannstadt
Rămase din ediția trecută:
Steaua București
? Poli Iași
FC Bihor
CSM Slatina
Chindia Târgoviște
ASA Târgu Mureș
CSM Reșița
Gloria Bistrița
Concordia Chiajna
CSC Șelimbăr
CS Afumați
Metalul Buzău
FC Bacău
CSC Dumbrăvița
Promovate din Liga 3:
Poli Timișoara
SCM Râmnicu Vâlcea
Cetatea Suceava
? CSL Ștefăneștii de Jos
SC Popești-Leordeni
Programul etapelor din Liga 2
SEZONUL REGULAR
Etapa 1 – 01.08.2026
Etapa 2 – 08.08.2026
Etapa 3 – 15.08.2026
Etapa 4 – 22.08.2026
Etapa 5 – 29.08.2026
Etapa 6 – 05.09.2026
Etapa 7 – 12.09.2026
Etapa 8 – 19.09.2026
Etapa 9 – 10.10.2026
Etapa 10 – 17.10.2026
Etapa 11 – 24.10.2026
Etapa 12 – 31.10.2026
Etapa 13 – 07.11.2026
Etapa 14 – 21.11.2026
Etapa 15 – 28.11.2026
Etapa 16 – 05.12.2026
Etapa 17 – 12.12.2026
Etapa 18 – 20.02.2027
Etapa 19 – 27.02.2027
Etapa 20 – 06.03.2027
Etapa 21 – 13.03.2027
PLAY-OFF
Etapa 1 – 20.03.2027
Etapa 2 – 03.04.2027
Etapa 3 – 10.04.2027
Etapa 4 – 14.04.2027
Etapa 5 – 17.04.2027
Etapa 6 – 24.04.2027
Etapa 7 – 30.04.2027
Etapa 8 – 05.05.2027
Etapa 9 – 08.05.2027
Etapa 10 – 15.05.2027
PLAY-OUT
Etapa 1 – 20.03.2027
Etapa 2 – 03.04.2027
Etapa 3 – 10.04.2027
Etapa 4 – 17.04.2027
Etapa 5 – 24.04.2027
Etapa 6 – 30.04.2027
Etapa 7 – 08.05.2027
BARAJE
Baraj promovare Liga 1: 22/29.05.2027
Baraj menţinere Liga 2: 15/22.05.2027
Foto: Corvinul Hunedoara, campioană în Liga 2 ediția 2026-2027 © Andrei Apolzan/SPORT PICTURES