Universitatea Craiova a cucerit un nou trofeu în acest an, Supercupa României, după ce a învins U Cluj la loviturile departajare (1-1, 5-3 d.l.d.).

Oltenii au înscris prin Nsimba (40'), în timp ce ardelenii au marcat prin Alibek Aliev (53').

Fotbalistul de 7 milioane de euro de la Universitatea Craiova

Pe lângă Ștefan Baiaram, care este dorit de belgienii de la Anderlecht, Universitatea Craiova mai are un fotbalist care a atras atenția și este dorit de mai multe cluburi din afară.

Este vorba despre Anzor Mekvabisvili, care a evoluat în tot meciul cu ”U” Cluj din Supercupa României, a oferit pasa de gol la reușita lui Nsimba și a transformat penalty-ul decisiv pentru olteni.

Ilie Dumitrescu a fost întrebat despre mijlocașul Craiovei, pe numele căruia există o ofertă de 3 milioane de euro și a spus care este suma pe care ar putea pleca georgianul.

„Mie mi se pare o sumă mică (n.r. 3 milioane de euro). E jucător de națională, a fost printre cei mai buni de la Craiova. Poate nu e momentul să plece, iar de asta nici Rotaru nu-l lasă să plece. 5-6-7 milioane de euro, poate și mai mult cred că ar putea să ia. E un asset (n.r. activ, bun de preț) important”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Interes din Hexagon pentru mijlocașul oltenilor

Potrivit trumedia.ro, Toulouse este formația care dorește să obțină semnătura lui Mekvabishvili. Gruparea care a terminat pe locul 9 în ultima ediție de campionat caută un înlocuitor pentru Cristian Casseres, iar profilul jucătorului legitimat la campioana României corespunde perfect cerințelor francezilor. Suma vehiculată pentru realizarea mutării se ridică la 3 milioane de euro, preț pe care oficialii din Hexagon sunt dispuși să îl achite.

Mihai Rotaru, acționarul principal al grupării din Bănie, a refuzat anterior o propunere de 2,2 milioane de euro venită din MLS, de la Chicago Fire. Deși o trecere la Toulouse ar reprezenta transferul carierei pentru gruzin, conducerea Universității Craiova a stabilit o condiție clară pentru realizarea mutării.

Mijlocașul evaluat la două milioane de euro pe piața transferurilor va fi lăsat să plece doar după finalizarea preliminariilor europene, obiectivul principal al clubului fiind accederea în faza principală a unei competiții continentale.