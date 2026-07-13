Au început negocierile cu Zeljko Kopic: "Aici și-ar putea continua cariera"

Kopic a plecat de la Dinamo în această vară, după două sezoane și jumătate, iar pe perioada Cupei Mondiale este analist TV în Croația. În paralel, tehnicianul se află în discuții pentru revenirea pe banca tehnică.

Presa croată: "Zeljko Kopic și-ar putea continua cariera în Cipru"

Publicația croată Dnevno, care a realizat un interviu cu Zeljko Kopic despre Cupa Mondială, scrie că următoarea destinație a antrenorului ar putea fi campionatul Ciprului. În ultimele săptămâni s-a scris că Anorthosis Famagusta l-a dori pe Kopic, însă, în cele din urmă, ocupanta locului 7 din sezonul trecut l-a ales pe sârbul Nestor El Maestro (43 de ani).

"Zeljko Kopic, fost antrenor la Dinamo Zagreb și Hajduk Split, este noul nostru invitat într-o ediție specială dedicată Cupei Mondiale. El și-a petrecut ultimii doi ani și jumătate pe banca lui Dinamo București, iar perioada petrecută la clubul român, după cum spune chiar el, îi va rămâne mereu în amintire cu mare drag.

Totuși, a venit momentul pentru noi provocări, astfel că în prezent își caută un nou angajament. Se pare că și-ar putea continua cariera în Cipru, deși negocierile sunt încă în desfășurare.

În timp ce așteaptă deznodământul privind viitorul său profesional, urmărește cu mare atenție desfășurarea Cupei Mondiale. Marea sa favorită era Brazilia, însă după eliminarea acesteia, Franța a devenit principala candidată la câștigarea trofeului și, totodată, prima echipă calificată în semifinalele turneului", au scris croații de la Dnevno.