Campioana CSO Voluntari a anunţăt duminică prelungirea contractului cu antrenorul Giovanni Caprara pe încă un sezon.

”Prin profesionalismul, experienţa şi dedicarea sa, Giovanni a construit un grup unit, bazat pe încredere, disciplină şi dorinţa de a evolua.

Încrederea oferită fiecărei jucătoare şi standardele ridicate pe care le-a impus au fost esenţiale în parcursul echipei.

Privim cu încredere spre provocările care urmează şi suntem convinşi că, împreună, vom continua să scriem noi pagini de succes în istoria clubului” a fost mesajul clubului din Ilfov.

Urmează grupele Champions League

Cu Giovanni Caprara pe banca tehnică, CSO Voluntari a câştigat în 2026 titlul naţional şi a atins faza semifinalelor Cupei CEV.

În stagiunea 2026-2027, campioana României va juca şi în grupele Ligii Campionilor, urmând a-şi afla adversarele la tragerea la sorţi din 15 iulie.