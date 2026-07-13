OFICIAL Antrenorul campioanei României și-a prelungit contractul!

Antrenorul campioanei României și-a prelungit contractul! Volei
SPORT.RO
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După ce a scris istorie la Voluntari, italianul Giovanni Caprara va continua la echipa ilfoveană.

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Din articol

Campioana CSO Voluntari a anunţăt duminică prelungirea contractului cu antrenorul Giovanni Caprara pe încă un sezon.

”Prin profesionalismul, experienţa şi dedicarea sa, Giovanni a construit un grup unit, bazat pe încredere, disciplină şi dorinţa de a evolua. 

Încrederea oferită fiecărei jucătoare şi standardele ridicate pe care le-a impus au fost esenţiale în parcursul echipei. 

Privim cu încredere spre provocările care urmează şi suntem convinşi că, împreună, vom continua să scriem noi pagini de succes în istoria clubului” a fost mesajul clubului din Ilfov.

Urmează grupele Champions League

Cu Giovanni Caprara pe banca tehnică, CSO Voluntari a câştigat în 2026 titlul naţional şi a atins faza semifinalelor Cupei CEV.

În stagiunea 2026-2027, campioana României va juca şi în grupele Ligii Campionilor, urmând a-şi afla adversarele la tragerea la sorţi din 15 iulie.

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