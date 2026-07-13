MM Stoica a vorbit despre jucătorii care au ieșit la rampă la turneul final care a fost găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Oficialul lui FCSB s-a oprit la Erling Haaland, a cărui echipă națională a fost eliminată în „sferturi” de Anglia, dar care a ieșit în evidență la acest Campionat Mondial.

MM Stoica: „Haaland este un fenomen!”

Mihai Stoica a pus accent pe nivelul de pregătire al atacantului norvegian care are niște cifre ireale la națională.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că l-a uimite stilul de viață pe care are îl are Erling Haaland.

„Haaland e născut în 2000. Haaland e ireal, are 64 de goluri la naţională în 54 de meciuri, e ireal. Când îl vezi ce goluri dă, n-ai cum aşa ceva.

E 2000 şi ce regim de viaţă are, chiar l-am studiat mult, ce regim are, puţin jucători în lume au aşa ceva. Mă refer la absolut tot ce face, nutriţie, tot, face orice să îşi poată creşte capacitatea şi uitaţi-vă la el. Haaland este un fenomen!”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Starul Norvegiei a înscris șapte goluri și o pasă decisivă în cinci meciuri jucate la Campionatul Mondial.

52 de meciuri, 38 de goluri și nouă assist-uri sunt cifrele lui Erling Haaland din stagiunea trecută în tricoul lui Manchester City.

Atacantul de 25 de ani este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.