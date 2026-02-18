Foștii fotbalisti de la Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova sau Oțelul joacă acum minifotbal la Victory Cup.

Cea mai mare competiție de minifotbal din Romania are loc în București, aproape de stadionul Ghencea. Peste 200 de echipe și aproape 5.000 de jucători se pregătesc de ediția cu numărul 17.

Cristi Săpunaru, la Victory Cup

La Victory Cup se adună în fiecare seară foști jucători pentru Bănel Nicoliță, Petre Marin, Marius Niculae,

Florin Gardoș, Ovidiu Herea, Gabriel Tamaș, Stelian Stancu, Ionuț Voicu, Alex Ioniță, Florin Cernat, Gabriel Torje, Robert Niță, Ionel Dănciulescu, Lucian Sânmartean, Sorin Paraschiv, Adrian Neaga, Raul Rusescu sau Costin Lazăr.

Ultimul nume care a răspuns prezent este fostul căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru. "N-am stat să ne forțăm, n-am avut contacte. Am încercat să ne distrăm", a declarat Săpunaru, câștigător al Europa League cu FC Porto.