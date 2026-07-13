Echipa lui Petre Pașculea se află în cantonament la Brașov

În primele amicale al acestui sezon, ilfovenii pierdut cu 1-4 în fața lui CSM Slatina (Stadionul Municipal "1 Mai" din Slatina) și au învins cu 5-1 pe CSM Săcele, într-un test care a avut loc pe Stadionul Electroprecizia din Săcele. Echipa se află în cantonament în județul Brașov, iar al doilea test al stagiului brașovean, va avea loc pe 14 iulie, cu ASA Tg. Mureș.

În sezonul trecut, "roș-albii" au terminat sezonul regulat pe locul al doilea în Seria 3 din Liga 3 (45 puncte), în spatele celor de la Agricola Borcea (48 puncte), apoi au terminat pe poziția secundă în Seria 2 de play-off (29 puncte, +11), pierzând promovarea directă din cauza că au avut mai puține puncte în faza precedentă decât CSL Ștefăneștii de Jos (29 puncte, +7 / 49 puncte, la finalul sezonului regulat). În cadrul turneului de promovare, popeștenii au câștigat semifinala cu Șoimii Gura Humorului (3-2) și Unirea Alba Iulia (2-0), ambele meciuri fiind jucate pe teren propriu.

Neicuțescu, Enache, Fota și Began, printre achizițiile din această vară

În această vară, echipa antrenată de Petre Pașculea a reușit să-i transfere pe Robert Enache (Chindia Târgoviște / mijlocaș central), Marius Tudorică (Metalul Buzău / mijlocaș central), Mihai Neicuțescu (Concordia Chiajna / atacant), Nicușor Fota (CSM Reșița / fundaș stânga), Abdoulaye Niakate (CFR Cluj II / fundaș central), Andrei Sora (MXPro Academy / atacant), Răzvan Began (Minaur Baia Mare / portar) și Eric Damașcan (FCSB II / mijlocaș ofensiv).

De asemenea, clubul ilfovean s-a despărțit de Ionuț Popescu (CSM Sighetul Maramației) și Alexandru Munteanu (CS Tunari).

Au fost prelungite înțelegerile cu Alex Gheorghe (accidentat), Alexandru Dane, Andrei Sin, Alexandru Nicola, Ionuț Nadolu, Nicolae Leafu, Mihai Ion, Leonard Boiangiu, Cristian Balgiu, Andrei Bobaru și Willie Njindja, iar sub contract cu clubul mai erau Adrian Mușat, Bogdan Fîrțînescu, Rareș Maeschi și Patrick Mutu.

Din localitate este originar dinamovistul Florentin Petre

Sport Club Popești-Leordeni este un club înființat în 2011, care evoluează pe Stadionul Inter Gaz din Comuna Popești-Leordeni, lipită de București, în prelungirea Șoselei Olteniței din Capitală. Localitatea are aproximativ 54.000 de locuitori și a cunoscut o dezvoltare fulminantă în ultimii 15 ani, când și-a dublat populația, pentru că aici au apărut mai multe ansambluri rezidențiale de mari dimensiuni și câteva firma importante și-au mutat sediul.

Popești-Leordeni are o îndelungată tradiție în fotbal, aici sunt originari fotbaliștii Florentin Petre, Valentin Alexandru, Toma Zamfir și Radu Jercan. De-a lungul timpului, în comună au mai activat cluburile CS Inter Gaz București (fuziune între AS Glina și Gaz Metan București / 1994-2009), Viscofil Popești-Leordeni și Danubiana Popești-Leordeni.

Foto - SC Popești-Leordeni (FB)