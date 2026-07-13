Kehinde și Kazeem Fatai urmează să semneze cu Metaloglobus

Kehinde Fatai se află în cantonament cu Metaloglobus București, care se află în aceste zile la Brașov. Atacantul a evoluat în primul amical al verii pentru echipa lui Ianis Zicu, 3-2 cu Olipic Zărnești, și ar urma să continue în Liga 2, după terminarea contractului cu CS Afumați.

La noul club poate fi însoțit de fratele său, Kazeem Fatai (26 de ani), care a marcat un gol în acest meci de pregătire. Kazeem este tot atacant și a mai jucat în România la Unirea Braniștea și Înainte Modelu. În lotul echipei din Pantelimon se mai află câțiva veterani cu nume, precum Junior Morais (39 de ani), George Gavrilaș (35 de ani) și Andrei Sava (35 de ani).

A mai jucat la Astra, Brugge, Sparta Praga și Ufa

Kehinde Fatai (36 de ani) a jucat la Farul Constanța (2007-2010), Astra Giurgiu (2010-2013, 2014-2015, 2020-2021), Club Brugge (2013-2014), Sparta Praga (2015-2016), FC Ufa (2016-2018), Dinamo Minsk (2018-2019), FC Argeș Pitești (2021-2022), FC Turan (2022), Oțelul Galați (2023-2024), AEL Larissa (2024-2025) și CS Afumați (2025-2026).

Are meciuri pentru Nigeria U20 (3) și Nigeria U23 (7), iar în palmaresul său se găsesc Supercupa României (2014), o finală de Cupa României (2020-2021) și Super League 2 (Grecia - 2024-2025). Poate juca ca atacant central, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 25.000 de euro.