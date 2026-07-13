Titular în Supercupa României, Ștefan Baiaram a fost înlocuit la pauză de Filipe Coelho și a urmărit cu emoții de pe margine loviturile de departajare. La final, jucătorul Craiovei a apărut pe teren alături de soția sa, Cristina.

Ștefan Baiaram, după Supercupa României: "Vreau să joc cu Craiova în grupele Champions League"

Formația belgiană Anderlecht ar insista în această perioadă pentru transferul lui Baiaram, însă jucătorul Craiovei și-a schimbat discursul acum și a transmis că și-ar dori să rămână în Bănie pentru a juca în grupele Champions League.

"Sunt foarte bucuros pentru că am trei trofee. Este ceva extraordinar pentru noi. Chiar nu visam la acest lucru. Cred că e pentru prima dată în istoria Universității Craiova când câștigă trei trofee într-un an. Mă bucur că am făcut-o noi și sunt mândru.

Momentan nu pot să vorbesc (n.r - despre transfer). E devreme. Pe viitor veți vedea și dumneavoastră ce se va întâmpla. Da, îmi doresc să joc cu Craiova în Champions League, în grupe. Știu că e foarte greu, dar pentru asta muncim și credem în șansa noastră. Ar fi foarte frumos să aducem niște echipe mari din Europa la Universitatea Craiova", a spus Baiaram.

Cristina, soția lui Ștefan Baiaram, a spus și ea: "Sunt foarte mândră de el. Doamne ajută, la cât mai multe trofee! Am avut multe emoții, dar am încredere în el. Pentru mine, el este cel mai bun".