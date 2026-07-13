VIDEO Drăguș și Coman, la FCSB? Ce spune Victor Becali despre marile lovituri încercate de vărul său

Drăguș și Coman, la FCSB? Ce spune Victor Becali despre marile lovituri încercate de vărul său Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali încă așteaptă răspunsuri din partea lui Denis Drăguș și Florinel Coman, cei doi jucători pe care ar vrea să îi aducă în această vară la FCSB.

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Din articol

Ambii jucători doriți de Gigi Becali se află sub contract: Denis Drăguș, la Trabzonspor, și Florinel Coman, la Al Gharafa. Patronul de la FCSB declara recent că ambii și-ar dori sume consistente de la cluburile lor pentru rezilierile de contracte.

Victor Becali: "La ce salarii dă FCSB, Drăguș și Coman pot veni"

Impresarul Victor Becali este de părere că Drăguș și Coman ar putea face pasul la FCSB în această vară, având în vedere salariile oferite de bucureșteni.

"La ce salarii dă FCSB, eu cred că pot veni, dar depinde cum își rezolvă problemele la cluburile respective. Cred că Trabzonspor cere bani pentru Drăguș și nu știu cum se vor înțelege, dar FCSB plătește la un nivel foarte bun pentru România", a spus Victor Becali.

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Gigi Becali: "Bani cum nu s-au mai dat în România pentru Drăguș"

Gigi Becali a spus recent că așteaptă în continuare ca Drăguș să fie lăsat de Trabzonspor să plece gratis, însă situația este complicată de dorința jucătorului, care ar aștepta să primească și câteva sute de mii de euro de la clubul turc.

"Nu e nimic nou cu Drăguș față de ce știți voi, adică față de poza pe care am făcut-o cu el. Eu așa vreau, să îi am pe Tănase, Coman și Drăguș. Dacă îi iau pe ăștia doi și mai iau încă un mijlocaș, echipa va fi tare.

Am înțeles că ei (n.r - Trabzonspor) vor să-l dea la schimb cu alt jucător. Eu i-am spus că pot să-i dau până la un milion. El a zis că vrea să ia toți banii, adică diferența de la ei. Probabil ei îi dau drumul, dar el vrea și niște bani de la ei.

Eu mi-l doresc și dau banii care nu s-au mai dat până acum în România. Eu cred că merită pentru Drăguș", a spus Gigi Becali, la Digisport.

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