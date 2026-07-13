Articol scris de Matei Barbu

Puțini jucători din naționala lui Luis de la Fuente au dezvoltat o înțelegere mai bună în joc cu diamantul Barcelonei, Lamine Yamal, pe parcursul Cupei Mondiale decât Pedro Porro.

După ce a început turneul ca rezervă, fundașul spaniol și-a câștigat locul în primul „11” al lui Luis de la Fuente și a devenit unul dintre pilonii echipei, alături de tânărul star al Barcelonei.

Parteneriatul tot mai solid dintre Pedro Porro și Lamine Yamal pe flancul drept al Spaniei s-a numărat printre principalele puncte forte ale echipei în meciurile recente.

Pedro Porro a vorbit cu Mundo Deportivo despre colaborarea cu Lamine Yamal

Într-o discuție cu Mundo Deportivo, purtată înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Spania și Franța, fundașul lui Tottenham a explicat modul în care această conexiune s-a dezvoltat atât pe teren, cât și în afara lui:

„Este mai degrabă o chestiune de încredere. Aceasta se clădește pe parcursul meciurilor, jucând alături de el. Este normal ca primele câteva meciuri să fie mai dificile, pentru că eu joc în Anglia, iar acolo nu evoluez alături de el. La început, totul este puțin mai greu, dar este vorba și despre a înțelege de ce are nevoie în fiecare meci.”

Porro a făcut apoi referire la victoria împotriva Belgiei:

„În ultimul meci împotriva Belgiei, accentul a fost pus mai mult pe apărare, deoarece îl aveam în față pe Doku. În prima repriză, am reușit acea fază care a dus la primul nostru gol. Totul depinde de modul în care decurge meciul, de ceea ce are el nevoie și de ceea ce îi trebuie echipei.”

Porro a mai dezvăluit că relația lor de joc se consolidează cu mult înainte de fluierul de start:

„Stăm de vorbă înainte de meciuri, dar și în timpul jocului. Comunicarea îi ajută pe oameni să se înțeleagă reciproc, așa cum spun mereu. Lucrurile merg foarte bine cu el, avem o relație excelentă. Relația noastră devine tot mai bună, ceea ce este important pentru el, pentru echipă și pentru mine. Mă bucur foarte mult de acest lucru.”

Întrebat, în cele din urmă, ce presupun aceste discuții, Porro a preferat să păstreze detaliile pentru el:

„Sunt doar aspecte legate de joc, de ceea ce are el nevoie în funcție de acțiunile adversarului. Nu voi dezvălui nimic concret, dar despre asta discutăm în timpul meciului”.