În 2015, numele său a apărut pe lista celor urmăriți de Ajax Amsterdam, iar în România a fost comparat în mai multe rânduri cu Mirel Rădoi, în special pentru agresivitate și modul de interpretare a jocului. Transferul în Olanda nu s-a realizat, iar evoluția sa a rămas în zona fotbalului intern.

Laurențiu Constantin Ardelean, jucător crescut de FCSB și considerat unul dintre tinerii promițători ai generației sale, s-a retras din fotbalul profesionist la 25 de ani și a schimbat complet direcția carierei.

Laurențiu Ardelean, în tricoul lui FCSB vs. FC ARgeș

La nivel de seniori, Ardelean a prins doar câteva apariții la FCSB, inclusiv debutul în Cupa României în 2017 și minute sporadice în Liga 1. A fost folosit mai mult la echipa secundă, fără să reușească să se impună în lotul principal. Ulterior, a fost împrumutat la mai multe echipe din ligile inferioare, unde a avut mai mult timp de joc, dar fără să revină în prim-plan.

Cea mai bună perioadă statistică a venit la Unirea Constanța, unde a bifat aproximativ 40 de meciuri și șapte goluri în Liga 2, fiind utilizat mai des ca mijlocaș ofensiv sau atacant. Au urmat experiențe la CS Afumați și LPS HD Clinceni, unde a continuat până în 2025, moment în care a rămas liber de contract.

Laurențiu Ardelean este acum antrenor și s-a apucat de minifotbal

După ieșirea din fotbalul profesionist, Ardelean s-a apucat de minifotbal, la Victory Cup, unde a evoluat pentru echipe precum L’Equipe și AFC Bayern București. La L’Equipe a marcat 16 goluri în 18 meciuri, iar la Bayern București a reușit momentan cinci goluri în 15 partide.