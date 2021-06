Academia lui Hagi, detronata de clubul finantat de Ungaria! Csikszereda e noua campioana a Romaniei la juniori!

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a castigat finala Ligii Elitelor U19, dupa ce a invins pe FC Viitorul Constanta, 2-1. In semifinala, ciucanii trecusera de FCSB.

Centrul National de Fotbal Mogosoaia a gazduit duminica, 13 iunie, finala Ligii Elitelor U19, AFK Csikszereda - FC Viitorul Constanta, scor 2-1. La pauza, Viitorul a condus cu 1-0 prin golul marcat de Andronache, in minutul 14. Dar, in partea secunda, harghitenii au reusit sa intoarca rezultatul prin reusitele lui Rotar (58) si Botorok (79). Csikszereda a castigat in premiera trofeul Ligii Elitelor U19 si va reprezenta Romania in viitoarea editie a UEFA Youth League. Romania are unul dintre cele mai slabe coeficiente in aceasta competitie si ciucanii vor intra in primul tur al calificarilor pe traseul Domestic Champions Path.

Rezultatul este cu atat mai surprinzator, cu cat clubul dobrogean a dominat autoritar fotbalul juvenil din Romania in ultimii 10 ani. Academia lui Hagi are in palmares patru trofee Liga Elitelor U19, fiind invinsa de la infiintarea competitiei doar de Dinamo, in finala din 2017. De asemenea, in lotul constantenilor se afla mai multi jucatori care au facut pasul catre echipa de seniori din Liga 1, precum Pitu, Grosu, Andronache, Grameni, Bodisteanu, Buta, Stanciulescu, Danuleasa, Birzu, Popescu sau Tanasa.

Este a doua partida importanta pierduta de Viitorul in acest sezon in fata echipelor din Tinutul Secuiesc, dupa ce echipa din Liga 1 a fost invinsa in finala barajului pentru calificarea in preliminariile Conference League de Sepsi Sf. Gheorghe, 0-1. Academia lui Gica Hagi si clubul din Liga 1 ar putea fuziona, in aceasta vara, cu FC Farul Constanta, care a avut o echipa U19 inscrisa in Campionatul National.

Csiksereda, club din Liga 2 care s-a calificat in play-off-ul de promovare in prima divizie, dar a terminat sezonul pe locul al cincilea, primeste finantare din partea guvernului din Ungaria pentru imbunatatirea infrastructurii sportive si pentru profesionalizarea academiei de juniori. Alta echipa, care se bucura de sprijinul venit de la Budapesta, este Sepsi Sf. Gheorghe, care s-a calificat in premiera in istoria sa in cupele europene si care va inaugura in curand o arena moderna de 8.000 de locuri. In anii urmatori, vor fi finantate de Ungaria cluburi si academii din Tg. Mures, Oradea sau Cluj-Napoca, orase cu o numeroasa populatie de etnie maghiara.

FC Viitorul (63p) si FCSB (48p) s-au calificat din Seria Est, iar Csikszereda (57p) si Gaz Metan Medias (46p) au obtinut calificarea din Seria Vest. In semifinale, constantenii au zdrobit Gaz Metan (2-1, 7-0), iar ciucanii au trecut de FCSB (3-1, 3-2). In finala mica, FCSB s-a impus cu 3-1 in fata mediesenilor.

AFK Csikszereda: 1. H. Albert - 22. Baga, 4. Veregut - cpt., 5. Gergely, 18. Bujdoso - 10. A. Szabo, 15. Szondi (21. Lazar, min. 74), 6. Casiadi Bako - 17. Barabas (23. El Sawy, min. 90), 9. T. Suciu (8. Finna, min. 90), 19. Bg. Rotar (7. Botorok, min. 68).

Antrenor: Norbert Demeny

Rezerve neutilizate: 12. M. Karacsony - 2. Hadnagy, 11. Ketesdi, 20. Racz, 24. S. Szakacs

FC Viitorul Constanta: 1. Stanciulescu - 2. Grosu, 5. Birzu, 6. Danuleasa, 3. Buta - 8. Bodisteanu (20. Vilea, min. 80), 4. Popescu (17. Tanasa, min. 61), 11. Grameni - 7. Mustaca (22. Voicu, min. 61), 9. Andronache (19. Cojocaru, min. 80), 10. Pitu -cpt.

Antrenor: Nicolae Rosca

Rezerve neutilizate: 12. Trandafir - 13. Mituletu, 14. Crivac, 16. Lazar, 18. Onut