ANALIZA / Diferenta majora de strategie intre Viitorul si Dinamo. Ce s-a intamplat cu juniorii celor doua cluburi din finala Liga Elitelor 2017

Unii juniori ai lui Hagi au facut deja saltul spre nationala de seniori a Romaniei, in timp ce tinerii jucatori dinamovisti, campioni in Liga Elitelor 2017, mai mult sunt incurcati de club.

In iunie 2017, Dinamo se impunea la loviturile de departajare in fata Viitorului, 4-3, dupa 90 de minute fara gol marcat, in finala Ligii Elitelor, competitia rezervata juniorilor sub 19 ani. In acelasi an, in finala Cupei Romaniei Elite, rezervata tot echipelor U19, Viitorul se impunea in finala contra celor de la UTA, scor 6-4, dupa ce in semifinala trecuse la limita, 1-0, de Dinamo.

Echipa pregatita de Florin Bratu invingea atunci o adversara puternica, in randul careia se aflau jucatori care acum au strans multe meciuri in Liga 1 si au prins chiar selectii la nationalele U21 si de seniori ale Romaniei, precum Denis Dragus, Tudor Baluta, Alexandru Matan, Virgil Ghita, Andrei Ciobanu, Radu Boboc sau Carlo Casap, sau au fost imprumutati cu succes la alte cluburi cu pretentii sau de traditie, unde castiga o necesara experienta competitionala, asa cum s-a intamplat in cazul lui Cosmin Dur-Bozoanca ("U" Cluj / 21 meciuri, 21 ca titular / 30 de meciuri titular in sezonul trecut la ASU Poli Timisoara), Andreas Iani (Farul Constanta / 12 prezente, 8 ca titular), Doru Dumitrescu ("U" Cluj / 11 meciuri, 8 ca titular, 1 gol) sau Rares Murariu (ASU Politehnica Timisoara / 16 prezente, toate ca titular). Cezar Mihalache (FC Arges / 1 prezenta) si Mihai Ene (Petrolul Ploiesti / 0 meciuri) au fost folositi mai putin, dar sunt inca eligibili pentru cele 3 locuri de titulari rezervate jucatorilor U22.

Andrei Rusu a fost imprumutat la CSM Medgidia (locul 11, Seria 2 din Liga 3), in timp ce Alexandru Pop si Cosmin Piciu au ramas in curtea Viitorului, unde evolueaza pentru echipa de juniori sub 19 ani. Practic, din echipa care pierdea in vara anului trecut titlul de campioana nationala, doar Claudiu Zamfirescu a fost lasat sa plece la CSA Steaua, iar Mircea Manole a semnat initial cu CS Afumati, pentru ca acum sa fie legitimat la FC Rapid (Liga 3). Niciun jucator nu s-a pierdut, iar clubul pare sa aiba si un plan bine pus la punct pentru dezvoltarea si promovarea fotbalistilor sai, dar si decenta sa le ofere alternative viabile pentru continuarea carierei, daca nu se mai bazeaza pe ei.

De partea cealalta, desi patronul Ionut Negoita, presedintele Alexandru David sau Gabriel Raduta, seful Centrului de Copii si Juniori, au laudat mereu calitatea jucatorilor si rezultatele obtinute de grupele de la Dinamo, in lotul din acesta sezon se regasesc putin juniori din acea echipa, fiind si mai putini cei care si-au pus amprenta asupra jocului. Ricardo Grigore a strans 11 prezente, dintre care 10 ca titular, fiind poate singurul dintre tineri caruia i s-a acordat cu adevarat o sansa. Portarul Mihai Esanu a fost imprumutat, in sezonul trecut, la CS Balotesti, in Liga 2, unde a bifat 9 prezente. In acest campionat, a fost pastrat in lotul lui Dinamo, dar nu a jucat niciun meci. Denis Ciobotariu a fost imprumutat, in sezonul trecut, la Chindia Targoviste (32 de prezente, 2 goluri), cu care a ajuns pana la barajul pentru Liga 1, dar, in acest sezon, are doar 4 meciuri jucate. Mihai Neicutescu a avut 20 de prezente si 4 goluri in editia trecuta de campionat, petrecuta sub forma de imprumut tot la Chindia, dar, dupa intoarcerea la Dinamo, a bifat doar 6 prezente (1 ca titular) si niciun gol, fiind folosit de cele mai multe ori pe un alt post decat cel de varf clasic, pe care jucase in timpul junioratului.

Alti jucatori au fost imprumutati, unii cu mai mult succes, precum Andreas Mihaiu (Chindia Targoviste, locul 5 in Liga 2 / 20 de meciuri, 10 ca titular, 1 gol) sau Ion Gheorghe (FC Voluntari, Liga 1 / 13 meciuri, 11 ca titular), altii cu mai putina inspiratie, asa cum a fost cazul lui Vladut Vlad (Metaloglobus, locul 16 in Liga 2 / 19 meciuri, 12 ca titular, 1 gol), Raul Negotei (Metaloglobus, locul 16 in Liga 2 / 10 meciuri, 6 ca titular), Liviu Gheorghe (Dacia Unirea Braila, locul 19 in Liga 2, club aflat in pragul desfiintarii / 7 meciuri, 6 ca titular, 1 gol), Mihnea Vlad (Turris-Oltul Turnu Magurele, lider in Seria 3 din Liga 3) sau Mihai Codreanu (CS Balotesti, locul 18 in Liga 2), care poate au prins meciuri, dar la echipe fara mari pretentii.

Altii au plecat definitiv de la Dinamo: Alexandru Costache (Concordia Chiajna / portar, 2 meciuri jucate in acest sezon), Cristian Ghetu (ACS Inainte Modelu, locul 8 Seria 2 din Liga 3), Roberto Anghel (SC Popesti Leordeni, locul 4 in Seria 2 din Liga 3, unde a inceput si activitatea de antrenor, pregateste o grupa de juniori), Petre Sorin Giuga (CS National Sebis, locul 6 in Seria 4 din Liga 3), Raul Druga (CS Mioveni / 9 meciuri, 1 ca titular / a fost imprumutat initial la National Sebis, apoi transferat definitiv la Olimpic Cetate Rasnov). Din informatiile gasite, Silviu Oprescu a fost imprumutat initial la National Sebis, apoi s-a intors la Dinamo U19, in timp ce despre Florin Cristi Vasile se stie ca a debutat la echipa de seniori, in sezonul trecut, in meciul cu FC Voluntari (2-0) si evolueaza in continuare la echipa U19.

Daca, in acest an si jumatate scurs de la finala, la Viitorul a existat un singur patron, care a facut strategia clubului, si un singur antrenor, care a pus planul in practica, fiind vorba de aceeasi persoana, Gica Hagi, la Dinamo a parut sa aiba loc o escaladare a confuziei si debandadei. Patronul Ionut Negoita a recunoscut ca e mai mult cu gandul la retragere decat la investitii si performanta, dar si ca nu se pricepe foarte bine la fotbal si ca isi lasa angajatii sa se ocupe de Dinamo. Cel numit sa conduca in locul sau cel mai titrat club din Liga 1 a fost Alexandru David, omul de incredere al patronului, fost redactorul sef al ziarului Ring si director in hotelul acestuia, despre care au aparut zvonuri ca ar fi de fapt stelist si care s-a remarcat mai ales prin interventiile televizate jucause si mai putin prin deciziile luate in interesul clubului.

Gabriel Raduta, seful Academiei lui Dinamo, a carui medie de aparitii mediatice pare sa fie mult mai mare cand echipele sale inregistreaza vreun succes, in loc sa se preocupe de problema terenurilor de antrenament si de starea materiala a echipelor de juniori, in conditiile in care copiii sai se antreneaza prin tot Bucurestiul, a fost in ultima perioada in centrul mai multor scandaluri, de la acuzatii de sabotare a clubului si favorizarea unor jucatori pana la presupuse telenovele amoroase. De asemenea, in perioada trecuta de la acea finala a Ligii Elitelor, Dinamo a avut nu mai putin de 5 antrenori - Cosmin Contra, Vasile Miriuta, Florin Bratu, Claudiu Niculescu si Mircea Rednic. Fiecare a venit cu propria filosofie despre fotbal si a nivelat toata munca predecesorilor pentru a-si impune propria viziune, fiind constransi de rezultatele mai putin bune sa excluda promovarea juniorilor de pe lista prioritatilor. Diferenta pare sa fie cea dintre o orchestra simfonica, unde se lucreaza dupa partitura, si un taraf de lautari, care canta dupa ureche.

Loturile celor doua echipe in finala Ligii Elitelor 2017

Viitorul: Dur-Bozoanca - Boboc, Baluta, Ghita-cpt., Rusu - Ene, Dumitrescu, Casap - Ciobanu, Pop, Matan.

Rezerve: Murariu - Iani, Piciu, Manole, Mihalache, Dragus, Zamfirescu

Antrenor: Nicolae Rosca

Dinamo: Esanu - Anghel, Grigore, Ciobotariu, Negotei - V. Vlad-cpt., L. Gheorghe - I. Gheorghe, Vasile, Mihaiu - Neicutescu.

Rezerve: Costache - Giuga, M. Vlad, Ghetu, Codreanu, Oprescu, Druga

Antrenor: Florin Bratu

Autor: Gabriel Chirea