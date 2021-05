Pustiul minune de la Academia lui Hagi a mai reusit un eurogol! Cum a putut sa inscrie intr-un meci din Liga Elitelor U17

Enes Sali a atras toate privirile la meciul dintre Romania U16 si Republica Moldova U16.

Pustiul de la Academia lui Gica Hagi a inscris atunci un gol superb, care a facut inconjurul Europei.

In acest weekend, Enes Sali a evoluat in meciul dintre Viitorul U17 si Concordia Chiajna U17, in Liga Elitelor, si a reusit o noua bijuterie de gol.

Tanarul fotbalist a primit mingea in propria jumatate de teren, si-a driblat mai multi adversari si a patruns in careu, de unde a sutat pe jos, balonul alunecand direct in plasa.

Echipa U17 a constantenilor s-a impus cu 8-0 in fata celor de la Concordia Chiajna.