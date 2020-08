Final de meci DRAMATIC in Liga Elitelor! Viitorul se impune in fata lui Dinamo dupa executarea loviturilor de la 11 metri

Viitorul U19 va fi reprezentanta Romaniei in UEFA Youth League.

Constantenii s-au impus dupa executarea loviturilor de la 11 metri, cu scorul de 4-3.

Meciul de la Mogosoaia a inceput bine pentru dinamovisti, iar la pauza au intrat cu avantaj de doua goluri. Dinita a punctat in minutul 38, iar Florescu a dublat avantajul c"ainilor" in minutele de prelungire.

Viitorul a reusit sa intoarca soarta partidei in a doua repriza. Grosu a marcat in minutul 61. Echipa Lui Hagi a ratata si un penalty, prin Grameni, in minutul 75. Luis Munteanu a reusit sa egaleze dupa ce a marcat in prelungiri.

Meciul a fost decis la loviturile de la 11 metri, iar Viitorul s-a impus cu scorul de 4-3.