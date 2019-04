Vezi care este situatia in Liga Elitelor, Cupa Romaniei Elite si Cupa Satelor

Viitorul lui Hagi domina competitiile de juniori si in acest sezon.

LIGA ELITELOR U19 si U17



In Liga Elitelor U19, mai sunt de jucat 3 etape din sezonul regulat. In Seria de Est, trei echipe, respectiv Sporting Juniorul Vaslui (39 puncte / 15 meciuri), Viitorul Constanta (37p/14m) si Dinamo (37p/14m) isi disputa accederea in semifinale, unde se va ajunge de pe primele doua locuri. In Seria de Vest, „U” Cluj (36p/ 14m) si CSU Craiova (31p/14m), s-au distantat decisiv de Csikszereda Miercurea Ciuc (25p/15m), cu trei etape inainte de final.

In competitia Liga Elitelor U17, in Seria de Est, mai sunt de disputat 3 etape, iar pentru primele doua locuri calificante se lupta Viitorul Constanta (36p/14m), FC FCSB Bucuresti (31p/15m) si Centrul de Performanta Rapid Bucuresti (28p/15m). In Seria de Vest, mai sunt de jucat tot trei etape din sezonul regulat, iar echipele cu sanse de calificare in semifinale sunt LPS Banatul Timisoara (37p/14m), CSU Craiova (30p/13m) si Csikszereda Miercurea Ciuc (29p/13m).



CUPA ROMANIEI ELITE U19 si U17

Finala Cupei Romaniei Elite U19 se va desfasura pe 25 mai, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, in deschiderea finalei de seniori. In ultimul act al competitiei s-au calificat Viitorul Constanta, care a trecut in semifinale de Sport Team Bucuresti (4-0, 6-0) si CFR Cluj, care a eliminat pe Petrosport Ploiesti (1-0, 5-2).

Finala Cupei Romaniei Elite U17 se va disputa pe 1 iunie, locatia urmand a fi anuntata ulterior. In ultimul act au ajuns Viitorul Constanta, invingatoare in disputa cu FC Voluntari (5-2, 4-0), si LPF Banatul Timisoara, care a eliminat FC Ardealul Cluj (1-0, 5-2).

LIGA ELITELOR U15

Liga Elitelor U15, competitie aflata la primul sezon si la care au participat 87 de echipe, a ajuns in faza optimilor de finala, echipele calificate in aceasta faza fiind: LPS Suceava, Comstar Vaslui, Dacia Unirea Braila, FC Viitorul, Centrul de Performanta Rapid Bucuresti, FC FCSB Bucuresti, Daco-Getica Bucuresti, Hidro Ramnicu-Valcea, FC Arges, CSU Craiova, LPS Banatul Timisoara, ASU Poli Timisoara, Viitorul Arad, Universitatea Cluj, CFR Cluj si Coltea Brașov. Sedinta tehnica pentru stabilirea localitatilor de desfasurare a turneelor si a ordinii jocurilor, va avea loc pe data 25 aprilie 2019, la Casa Fotbalului (Bucuresti) in prezența delegatilor echipelor calificate. Componenta grupelor va fi stabilita de Departamentul Competitii in baza unei proceduri care va fi anuntata la sedinta tehnica.

CUPA SATELOR U13

Opt turnee regionale vor oferi campioane care se vor duela in ultimul act al Cupei Satelor, editia 2018-2019. Faza finala va fi organizata de FRF in luna mai si se stiu deja doua finaliste, echipa din comuna Dumbravita (jud. Timis), castigatoarea turneului gazduit de judetul Arad, si echipa din comuna Cumpana (jud. Constanta), castigatoarea fazei zonale din comuna Cernatesti (jud. Buzau). Castigatoarea Cupei Satelor U13 va insoti echipa nationala in Norvegia, pentru meciul din preliminariile Euro 2020, partida ce se va juca pe 7 iunie. Dedicata copiilor U13 din satele si comunele Romaniei, competitia Cupa Satelor a debutat la 1 octombrie 2018 si este organizata de FRF in parteneriat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. La prima editie s-au inscris peste 10.000 de copii cu varsta sub 13 ani din satele si comunele Romaniei.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro