„Ego-ul său a oferit un spectacol inutil!” Curg criticile pentru Cristiano Ronaldo: „Se crede mai mare decât clubul”

„Diavolii roșii” s-au impus în deplasarea cu Brentford datorită golurilor înscrise de Elanga, Greenwood și Rashford, toate în a doua repriză a partidei. Singurul gol al gazdelor a fost marcat de Toney, în minutul 85, când scorul era deja 3-0.

Deși victoria a fost una importantă pentru echipa lui Rangnick, aceasta a fost umbrită de nemulțumirile lui Cristiano Ronaldo. Ajuns la aproape 37 de ani, fotbalistul portughez nu acceptă încă ideea de a fi scos de pe teren.

Critici dure la adresa lui Cristiano Ronaldo



Schimbat în minutul 71, după ce a fost trimis titular de tehnicianul neamț, fiind revenit după două meciuri pierdute din cauza unei leziuni, Ronaldo a fost extrem de nemulțumit și s-a asigurat că toată lumea observă asta.

Gesturile sale i-au adus o serie de critici din lumea fotbalului.

„Ce a făcut este deplasat. Rangnick sau unul dintre colegii săi ar trebui să i se fi adresat public după meci, asta l-ar durea mai mult”, a spus fostul jucător de la Chelsea sau Aston Villa, Andy Townsend la 'Talk Sport', citat de Mundo Deportivo.

Nici jurnalistul BBC, Phil McNulty, nu l-a 'iertat' pe fostul jucător de la Real Madrid: „Ego-ul său a oferit un spectacol inutil în victoria lui United. A fost un show inutil din partea lui Cristiano, care tinde să se creadă mai mare decât Manchester United!”.

Cristiano Ronaldo, furios după schimbare



Lui Ronaldo nu i-a picat deloc bine decizia antrenorului german. A părut foarte nemulțumit la ieșirea de pe teren și și-a aruncat geaca pe gazon, scrie BBC.

Ajuns pe banca de rezerve, atacantul a refuzat să ia loc pe unul dintre scaune și s-a așezat pe trepte. Ronaldo a fost surprins având un dialog destul de tensionat cu antrenorul Ralf Rangnick, pe buzele sale citindu-se: "De ce eu? De ce eu?".

Răspunsul antrenorului de la United



La conferința de presă, Ralf Rangnick a explicat motivele schimbării lui Cristiano Ronaldo, dar și ce i-a transmis portughezului în schimbul de replici avute.

„E normal ca atacant să reacționeze așa, el vrea să înscrie goluri. A revenit după o accidentare minoră, dar pentru mine a fost important să rețină că avem un meci în trei zile. De cealaltă parte, aveam un avantaj de două goluri.

Același rezultat ca pe Villa Park și am decis să ne asigurăm că ne apărăm avantajul de data asta și cred că a fost decizia corectă. După meciul ăla am fost furios pe mine că nu am schimbat sistemul cu cinci pe spate.

I-am spus: 'Ascultă, Cristiano, ai 36 de ani și o formă bună, însă când vei fi antrenor, vei vedea situația și din punctul ăsta de vedere'. Treaba mea este să iau decizii în interesul bun al echipei și al clubului, sper să vadă și el lucrurile la fel”, a spus Rangnick la finalul partidei.