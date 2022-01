Ronaldo și-a ieșit din fire după ce a fost schimbat: "De ce eu?". Imaginile care spun totul

După două partide de Premier League ratate din cauza unei accidentări, Ronaldo a fost titularizat în ofensiva lui Manchester United. După ce Elanga (55') și Greenwood (62') au rezolvat meciul, Ralf Rangnick a decis să îl înlocuiască pe starul portughez, trimițându-l în teren pe Harry Maguire.

Lui Ronaldo nu i-a picat deloc bine decizia antrenorului german. A părut foarte nemulțumit la ieșirea de pe teren și și-a aruncat geaca pe gazon, scrie BBC.

Ajuns pe banca de rezerve, atacantul a refuzat să ia loc pe unul dintre scaune și s-a așezat pe trepte. Ronaldo a fost surprins având un dialog destul de tensionat cu antrenorul Ralf Rangnick, pe buzele sale citindu-se: "De ce eu? De ce eu?".

#ManchesterUnited Cristiano Ronaldo after being subbed off for Harry Maguire in the 70th minute at #Brentford … “Why would you take me off?” …you can hate the guy all you want but dude wants to win more than anything while he’s at #ManUnited pic.twitter.com/IxyaVUCzwC